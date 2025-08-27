Polak kontra słynny Niemiec. Wielka bitwa w ringu, w stawce mistrzowski pas

Długo przyszło czekać 38-letniemu Mateuszowi Masternakowi na to, aż zagadka w końcu się rozwiąże. Kilkanaście dni temu Interia informowała po rozmowie z Jackiem Szelągowskim, wiceprezesem zarządu KnockOut Promotions, że doświadczonego polskiego pięściarza z pewnością czeka walka o wielką stawkę. - 4 października w Zakopanem Mateusz będzie boksował o mistrzostwo Europy - zapewnił.

Mateusz Masternak powalczy o pas w Polsce. Hitowa walka faktem

Niewiadomą pozostawało to, kto finalnie stanie w szranki z naszym niedawnym pretendentem do tytułu mistrza świata. Polak toczył w Anglii znakomity pojedynek z Chrisem Billam-Smithem, ale kontuzja uniemożliwiła mu kontynuowanie starcia. Innymi słowy "Master" poddał tamtą walkę, która miała miejsce w grudniu 2023 roku.

Po tej porażce odniósł dwa zwycięstwa, ostatnie stylem nie rzucało na kolana, ale znów ustawił się na dogodnej pozycji, by otrzymać interesujący pojedynek. Pierwotnie Polak miał walczyć z posiadaczem pasa EBU Francuzem Leonardo Mosqueą (17-0, 10 KO), ale stało się to, co wielu przewidywało.

Zawodnik znak Sekwany wycofał się, tłumacząc to kontuzją, co oznaczało, że nasz pięściarz stanie w szranki z innym przeciwnikiem. Tym finalnie okazał się być Artur Mann, niebędący anonimową postacią dla polskich kibiców. 34-latek, podobnie jak podopieczny trenera Piotra Wilczewskiego, był pretendentem do tytułu mistrza świata w kategoriach junior ciężkiej i bridger.

Mann walczył z czterema asami: Mairisem Briedisem, Jewgienijem Tiszczenką, Kevinem Lereną oraz wybitnym Sergiejem Kowaliowem, ale w każdym z tych pojedynków schodził z ringu pokonany. To pokazuje, że jest pięściarzem limitowanym i Masternak ma duże szanse, by napisać sporą historię. Do tej pory bowiem tylko jeden Polak dwukrotnie zostawał czempionem Starego Kontynentu, a był to obecny szkoleniowiec męskiej reprezentacji, Grzegorz Proksa.

Trzy lata temu Niemiec zmierzył się z Nikodemem Jeżewskim. Polak, choć przegrał na kartach wszystkich sędziów, na jego tle zaprezentował się nadspodziewanie dobrze, a stawką był wakujący pas IBO Intercontinental w kategorii cruiser.

Mateusz Masternak: Zadra w sercu zostanie do końca życia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mateusz Masternak (z prawej) FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

Adam Balski (z lewej) w walce z Mateuszem Masternakiem LUKASZ SOLSKI/East News East News

Mateusz Masternak AFP