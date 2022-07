Polak dał walkę życia, znany rywal zszokowany! "Bił najmocniej z wszystkich"

Babić o ciosach Balskiego: Za każdym razem szumiało mi w głowie

- Co ciekawe Balski był lżejszy o dwadzieścia, nawet trzydzieści kilogramów od moich poprzednich rywali, tymczasem bił zdecydowanie najmocniej z nich wszystkich. Za każdym razem, gdy czysto mnie trafił, szumiało mi w głowie. Udowodniłem jednak, że potrafię przyjąć mocne uderzenie, co w boksie zawodowym jest chyba najważniejsze. Bo bez względu na to, jak jesteś dobry, ale nie masz twardej szczęki, to prędzej czy później padniesz - dodał Alen Babić.