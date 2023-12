Polak czekał na to 17 lat. Myślą, że jego czas minął, udowodni, że się mylą

"Czekałem na moją walkę o pas tak długo, że teraz jestem ekstremalnie zmotywowany i gotowy na to wyzwanie" - przyznał Masternak, cytowany przez The Ring.

"Kiedy podpisałem zawodowy kontrakt, to myślałem, że dostanę taką szansę za pięć lat. Zajęło mi to 16 lat, ale naprawdę czuję się fantastycznie. Wiem, że angielscy fani myślą, że mój czas minął, jestem już po drugiej stronie, ale 10 grudnia zrobię wszystko, co w mojej mocy, by udowodnić im, że się mylą" - dodał.