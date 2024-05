Ihosvany Garcia od początku swojego pobytu w Polsce udowadnia, że jest bardzo utalentowanym pięściarzem . Co ciekawe, cała kariera zawodowa 28-letniego Kubańczyka prowadzona jest w Polsce, od jego pierwszej walki, która odbyła się w grudniu 2020 roku.

Pławecki znokautowany przez Garcię. Mateusz Masternak wskazuje błąd

Pięściarz rodem z Santiago de Cuba jest bardzo mądrze prowadzony, a na tle kolejnych rywali pokazywał, że góruje nad nimi w każdym elemencie bokserskiego rzemiosła . Niepokonany Garcia przed piątkowym wieczorem odprawił przed czasem dziewięciu przeciwników, co samo w sobie mówiło, na jak odważną misję porwał się Łukasz Pławecki .

37-latek z Nowego Sącza bardzo późno zaczął parać się zawodowym boksem (debiut w czerwcu 2021 roku), więc nie ma szans, aby zdążył wznieść się na wysoki poziom. Zresztą pokazały to dotychczasowe pojedynki zawodnika o pseudonimie "Boom Boom" .

Pławecki jest jednak zawodnikiem bardzo charakternym, co postanowił udowodnić na tle dysponującego "ciężkimi" rękami Garcii . Zaczął ofensywnie, podejmując otwartą konfrontację z Kubańczykiem i pierwsza runda mogła się podobać, choć z dążył zapoznać się z siłą w pięściach przeciwnika . Bardzo wysoką cenę zapłacił już w drugiej odsłonie.

Zdecydował się wejść w wymianę z rywalem, co skończyło się dla niego fatalnie. Nadział się na zadany z pełnym skrętem tułowia lewy sierpowy, który wylądował na jego szczęce i wprost ściął go z nóg. Do tego stopnia, że Pławecki "zawinął" się między linami i wypadł poza nie. W zasadzie niewiele zabrakło, gdyby nie okalające ring reklamy, a sądeczanin być może w ogóle runąłby poza obręb areny walki.