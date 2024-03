Polacy walczą o igrzyska. Zostały decydujące starcia. To może być wielki dzień

We włoskim Busto Arsizio odbywa się turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w boksie. Ze znakomitej strony spisują się reprezentanci Polski, którzy w poniedziałek 11 marca staną przed szansą wywalczenia biletów do Paryża. Mam szanse na pięć kwalifikacji, z czego aż cztery dotyczą naszch pięściarek.