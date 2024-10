Polacy szaleją w mistrzostwach świata. Jest pięknie, kolejne medale na koncie

Już nie jeden, a aż trzy pewne medale mają reprezentanci Polski w juniorskich mistrzostwach świata w boksie olimpijskim. We wtorkowy wieczór do Natalii Niewiadomskiej dołączyli Julia Oleś (81 kg) oraz Fabian Urbański (75 kg). Cała trójka w pewnym stylu zameldowała się w półfinałach i nie jest bez szans nawet na tytuł. Postawie koleżanek oraz kolegów na miejscu akcji przygląda się Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska ma spore powody do dumy.