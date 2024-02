Tyson Fury jest jednym z najlepszych, a co za tym idzie, jednym z najbogatszych pięściarzy ostatnich lat. Pokonaniem Deonteya Wildera w legendarnej "trylogii", która zakończyła się w 2021, "Król Cyganów" udowodnił, że w wadze ciężkiej nie ma już sobie równych.



W ciągu swojej kariery bokserskiej Tyson Fury zarobił fortunę, a część z niej wydał na luksusowy odrzutowiec Airbus ACJ319, który jest warty ok. 58 milionów funtów i preferują go nawet światowi przywódcy. Jak wygląda wnętrze samolotu irlandzkiego pięściarza? Zdjęcia pokazuje brytyjski "The Sun".

Lot takiego samolotu kosztuje aż 13 tysięcy funtów za godzinę. Biorąc pod uwagę, że lot bez międzylądowania z Rijadu do Wielkiej Brytanii trwa nieco ponad siedem godzin, może to kosztować ok. 91 tysięcy funtów - podaje "The Sun".

Olbrzymia wartość samolotu Fury'ego. Wnętrze też robi wrażenie

Podobne wrażenie jak rzeczone kwoty, robi wnętrze odrzutowca pięściarza. Samolot wyposażony jest m.in. w królewską sypialnię, salon czy prywatne kino. Może pomieścić aż 19 osób. Nic więc dziwnego, że kosztował aż tak dużo pieniędzy. Trudno bowiem wyobrazić sobie bardziej luksusowy środek transportu.

Trzy główne obszary samolotu, czyli kokpit, strefa VIP i główna część wypoczynkowa, mają własne niezależne urządzenia do kontrolowania temperatury. Sypialnia natomiast jest dostosowana do wysokiego wzrostu pięściarza, aby mógł on czuć się w niej wygodnie.

"The Sun" dodaje, że to właśnie ten model samolotu jest preferowany przez światowych przywódców. Korzystają z nich prezydenci takich krajów jak: Brazylia, Niemcy, Włochy, Turcja czy Ukraina.

