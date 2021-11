- Jeżeli Mayweather potwierdzi swoją deklarację, to oczywiście podtrzymam swoją. Zróbmy to. Floyd powiedział mi, że nie jest jego wujkiem (zmarły w marcu zeszłego roku Roger Mayweather, wujek Floyda dwukrotnie przegrał z Chavezem przed czasem - przyp. red.). A ja mu na to, że i tak skopię jego tyłek. Mimo upływu czasu wciąż jestem kochany i doceniany. Mayweather chce, żebyśmy stoczyli walkę pokazową. Zobaczymy, co z tego wyniknie, może zorganizujemy czterorundowy pojedynek - powiedział 59-letni Chavez senior, mistrz świata trzech kategorii wagowych, niepokonany w latach 1980-1994 i do dziś uważany przez większość obserwatorów za najlepszego boksera w historii Meksyku.

Chavez senior pobił w czerwcu tego roku Hectora Camacho juniora w pokazowej walce na gali w Guadalajarze, podczas której syn legendy, Julio Cesar Chavez junior w fatalnym stylu przegrał z Andersonem Silvą. W ostatniej rundzie walki Chaveza seniora w jego narożniku pojawił się Saul Alvarez, obecnie niekwestionowany mistrz świata wagi super średniej i zdobywca tytułów mistrzowskich w czterech kategoriach wagowych, którego notabene w 2013 roku pokonał Mayweather junior, mistrz świata pięciu kategorii wagowych, niepokonany podczas swojej zawodowej kariery.

Ostatnia prawdziwa walka Mayweathera juniora cztery lata temu

Ostatnia pełnoprawna, zawodowa walka Mayweathera juniora miała miejsce ponad cztery lata temu, gdy "Money" znokautował w sierpniu 2017 roku gwiazdora MMA Conora McGregora i według Forbesa zarobił ok. 275 milionów dolarów (McGregor ok. stu milionów).

Następnie Floyd zarobił w grudniu 2018 roku około dziesięciu milionów dolarów w Azji, błyskawicznie nokautując podczas sylwestrowej gali RIZIN w japońskiej Saitamie młodego i popularnego kickboksera, Tenshina Nasukawę.

W czerwcu 2021 roku 44-letni Mayweather stoczył natomiast kolejny pokazowy pojedynek, tym razem z kontrowersyjnym youtuberem Loganem Paulem. Werdyktu nie ogłoszono, ale przeważał Floyd. Starcie okazało się dużym sukcesem komercyjnym, przynosząc Mayweatherowi i Loganowi zyski szacowane na dziesiątki milionów dolarów na głowę. Dokładnych kwot jednak nie poznaliśmy.