"Pogrzeb odwołany". Totalna konsternacja po walce Polaka. Co się stało? Andrzej Wawrzyk zabrał głos

Andrzej Wawrzyk (34-3, 20 KO) przegrał do jednej bramki z Kubratem Pulewem (30-3, 14 KO), ale w świetle przewidywań, że faworyzowany Bułgar może go ciężko znokautować, porażka na pełnym dystansie 10 rund jest z punktu widzenia Polaka zadowalająca. Głosy trwogi, a pewnie także i drwiny, docierały do wychowanka Wisły Kraków, czemu dał wyraz krótko po zejściu z ringu w Costa Mesa w Kalifornii.