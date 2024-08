Było bardzo ciężko, choć liczyłam, że się uda i wyczuję przeciwniczkę. Jest bardzo wysoka, ma długi zasięg ramion i do tego bardzo niewygodny lewy prosty. Miałam go sobie wyczuć i w tempo wchodzić, ale też ta zawodniczka jest bardzo dobrą kontrbokserką. Więc kiedy chciałam ją trafić, to schodziła z linii i przepuszczała moje ataki

~ mówiła po przegranym pojedynku Julia Szeremeta