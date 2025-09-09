Spośród dziesięciu reprezentantek Polski w ringu pojawiło się już osiem z nich, dopiero we wtorek wieczorem (19.30) i w środę (14.30) do gry wkroczą najlżejsza z "Biało-Czerwonych" Angelika Krysztoforska i najcięższa - Agata Kaczmarska. Ta ostatnie od razu walczyć będzie o strefę medalową.

Większość innych naszych reprezentantek, aby się w tej strefie medalowej znaleźć, musi wygrać dwie albo trzy walki. Jak choćby najbardziej doświadczona w kadrze Aneta Rygielska, która marzy o tym, czego nie udało się jej uzyskać rok temu w igrzyskach. Czyli o medalu globalnej imprezy. Te kontynentalne już ma, z mistrzostwami świata żegnała się zaś najdalej w ćwierćfinałach.

W sobotę pięściarka z Torunia w kapitalnym stylu przedstawiła się publiczności w Liverpoolu - wypunktowała Sanju Khatri z Indii, każdą z rund wygrała po 5:0. Perfekcyjnie tańczyła w ringu, pokazywała swoją "sportową bezczelność", niczym Julia Szeremeta, zachęcając rywalkę do ataków.

A o ćwierćfinał przyszło się jej zmierzyć z Amerykanką Jajairą Gonzalez, którą dwa miesiące temu w Astanie Sanju też jednogłośnie pokonała. W boksie pojedynek pojedynkowi jest nierówny, także i dyspozycja w danym dniu może być zupełnie inna. Było to już widać u Kingi Krówki, która w pierwszej walce błyszczała, a drugą "przepchnęła", w brzydkim stylu. Niemniej można było liczyć na większe doświadczenie 30-latki z Torunia.

Mistrzostwa świata w boksie. Amerykanka na drodze Anety Rygielskiej. Stawką już ćwiercfinał

Amerykanka niegdyś zapowiadała się na znakomitą pięściarkę, w kategoriach młodzieżowych przywoziła złote medale mistrzostw świata. Gdy nie dostała się na igrzyska w Rio de Janeiro, rzuciła na kilka lat rękawice. Wróciła, rok temu już się w Paryżu pojawiła. Mało tego, w tej właśnie kategorii 60 kg (Rygielska walczyła w wyższej) na starcie obiła 4:remisu mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro Estelle Mossely. A później przegrała z Beatriz Ferrerią z Brazylii.

Aneta Rygielska AA/ABACA East News

Polka i Amerykanka zostały trochę zaskoczone, bo dwie walki przed ich starciem nagle wyleciały z planów. Musiały się więc pojawić w ringu pół godziny wcześniej. Polce to nie przeszkodziło, od początku była skoncentrowana. Wyższa od Amerykanki, trzymała ją na dystans. I trafiała z kontry, sędziowie musieli to widzieć. Nie było tu jakiejś wielkiej dominacji, ale dzięki pracy nóg kontrolowała walkę.10:9 u pięciu arbitrów, to był pierwszy klucz do sukcesu.

W drugiej rundzie aż tak dobrze nie było, zwłaszcza w jej końcówce. Amerykanka postawiła już wszystko na jedną kartę, trafiała mocno, cały czas szła do przodu. Pytanie brzmiało, czy sędziowie wyżej postawią pierwsze 90 sekund Polki, czy kolejne 90 Gonzalez. Trzech postawiło na Anetę, dwóch na jej rywalkę. I już tylko kataklizm mógł pozbawić Polkę ćwierćfinału.

Zostały ostatnie trzy minuty, Polka sprawiała wrażenie bardziej zmęczonej. Jajaira też już jednak nie imponowała aż tak wielką szybkością, choć ambitnie parła do przodu. Częściej już pudłowała niż trafiała.

Rygielska uśmiechała się tuż przed werdyktem, czuła, że będzie dobrze. Tę trzecią rundę też czterech arbitrów zapisało na jej korzyść. A to dało łącznie wynik 5:0 (dwa razy 30:27, trzy razy 29:28) i najlepszą ósemkę na świecie dla zawodniczki z Torunia.

Rozwiń

O medal Aneta powalczy z Japonką Ayaką Taguchi, która... w Liverpoolu jeszcze na ring wychodzić nie musiała. Została bowiem tu rozstawiona, w 1/16 finału miała wolny los. A dziś otrzymała walkowera od Turczynki Gizem Özer, która nie była w stanie walczyć.

To że Japonka została tu rozstawiona, jest sporym zaskoczeniem. Może z uwagi na fakt, że dwa lata temu dotarła do ćwierćfinału MŚ w New Delhi, tych organizowanych przez IBA. Polka powinna być faworytką. Czasu na odpoczynek jest jednak mało, tu Taguchi ma przewagę. Ich walka już w środę o godz. 13.30.

Aneta Rygielska AFP

Stanowcza reakcja Adamka na słowa Mameda Chalidowa. Dojdzie do złamania zasad? INTERIA.TV INTERIA.TV