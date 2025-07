Pogromca Polaków znowu to zrobił. Co za sceny na minuty przed walką Usyk - Dubois

Znany bardzo dobrze polskim kibicom Lawrence Okolie (22-1,16 KO) pewnie pokonał na pełnym dystansie Kevina Lerenę (31-5, 15 KO). Nie był to pokaz efektownego boksu, który zapiera dech w piersiach, choć mimo to oglądaliśmy skuteczną taktykę do zwycięstwa. Brytyjczyk zachował tym samym pas WBC Silver w wadze ciężkiej i zapowiada kolejne kroki w kierunku podbicia kategorii królewskiej. Bój poprzedzał wyczekiwany rewanż Usyk - Dubois na Wembley w Londynie.