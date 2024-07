Pogromca Polaka podjął radykalną decyzję. To koniec! "Nie wiem, jak on wstał"

" Maciej Sulęcki stoi przed życiową szansą , by z impetem wejść do elity najlepszych pięściarzy na świecie. Wymagająca droga do celu prowadzi przez Brooklyn, gdzie już dzisiaj naprzeciwko "Stricza" stanie były mistrz świata kategorii średniej Daniel Jacobs " - pisałem w Interii 28 kwietnia 2018 roku, dosłownie na godziny przed starciem Polaka z Amerykaninem na terenie faworyzowanego rywala.

"Jestem pierwszym ocalałbym z raka, który w boksie został mistrzem świata"

Ponad sześć lat temu zarówno Sulęcki, jak i Jacobs byli zupełnie innymi zawodnikami, ale nie było wątpliwości, że wyżej stoją akcje przeciwnika. "Striczu" był nieprawdopodobnie naładowany, gotowy poświęcić wszystko, by wyszarpać triumf. Trafił jednak na przeciwnika, który już wcześniej był mistrzem świata od 2014 do 2017 roku, a podrażniony porażką z genialnym Giennadijem Gołowkinem pragnął udowodnić, że wciąż stać go na to, by zasiadać na tronie.