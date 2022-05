Pogromca Adama Kownackiego podjął zaskakującą decyzję

Oprac.: Artur Gac Boks

Pokonanie Adama Kownackiego sprawiło, że Robert Helenius znalazł się bardzo blisko walki o pas. Póki co odmówił skorzystania z przepustki do stoczenia starcia eliminacyjnego WBA, które mogła go zawieść do pojedynku do mistrzostwo globu.

Zdjęcie Adam Kownacki (z lewej) w walce z Robertem Heleniusem / AFP