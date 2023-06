Przed pojedynkiem z Kownackim Cusumano odgrażał się , że to nie faworyzowany Polak będzie miał powody do radości. Amerykanin zapowiadał, równolegle z uznaniem dla kariery "Babyface'a", że jego czas po wyniszczających walkach już dobiegł końca.

Pogromca Adama Kownackiego wycelował w Anthony'ego Joshuę...

- To ja będę od niego szybszy i będę zadawał mocniejsze ciosy - odgrażał się pięściarz, który wcześniej cztery razy schodził z ringu pokonany. Wbrew sygnałom ze strony Kownackiego, który zmienił trenera i miał dużo poprawić w swoim stylu boksowania, zakładał, że naprzeciw niego stanie tak samo walczący zawodnik.

- Nie podejrzewam, by Adam Kownacki wiedział, jak zaboksować w inny sposób

W ringu wszystko zaczęło się według wymarzonego scenariusza dla Amerykanina, który już w pierwszej rundzie wstrząsnął naszym pięściarzem i rzucił go na deski. Naruszony Kownacki praktycznie od tego momentu walczył na charakterze , prezentując boks, jaki od zawsze ma w DNA. Czyli widowisko oglądało się przednio, Polak miał w tym pojedynku jeszcze swoje momenty, ale cały czas jednak potwornie ryzykował.

Niesamowity przebieg, niczym sceny z filmów o "Rocky'm" , miała siódma runda, gdy pięściarzy zasypywali się lawiną ciosów. Już wydawało się, że Kownacki za moment padnie na deski, a on potrafił jeszcze się odgryźć i zepchnąć rywala do lin. Trudy pojedynku robiły swoje, naszemu zawodnikowi coraz bardziej brakowało sił i przykry koniec przyszedł w ósmej rundzie. Kownacki już słaniał się na nogach, ciężko nokaut wisiał w powietrzu , lecz wtedy z narożnika "Babyface'a" poleciał ręcznik.

Kownacki jeszcze nie rozstrzygnął, czy zgodnie z zapowiedziami zakończy karierę . Co innego Cusumano, który zwietrzył szansę, że jeszcze stać go na starcie z rywalem z najwyższej półki. I przynajmniej zainkasowanie wypłaty życia. Zdaje się bowiem, że wypiera z pamięci dotkliwą porażkę z Danielem Duboisem , z którym niespełna dwa lata temu przegrał już w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut.

Eddie Hearn szybko sprowadził Amerykanina na ziemię

35-latek zagina teraz parol na... Anthony'ego Joshuę (25-3, 22 KO), byłego dwukrotnego mistrza świata wagi ciężkiej. - Z ochotą zmierzę się z Joshuą, to na nim zależy mi w tej chwili najbardziej - ogłosił.

Zdecydowanie bardziej twardo po ziemi stąpa słynny promotor Eddie Hearn, promotor sobotniej gali. Na razie pewne jest, że 12 sierpnia Joshua będzie miał innego rywala. A co dalej dla Cusumano? - On przecież został znokautowany przez Duboisa, daleko jest mu do poziomu elity, lecz może Fabio Wardley lub Jermain Franklin? - odparł szef Matchroom Boxing, dodając, że pogromca Kownackiego roztoczył przed sobą ciekawe perspektywy.