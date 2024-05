Walka zapowiadała się wspaniale, a obaj mistrzowie stanęli na wysokości zadania , lecz obiektywnie minimalnie lepszy na punkty był Ołeksandr Usyk . Tyson Fury dobitnie przekonał się, jak trudno stanąć w szranki z pięściarzem o tak unikalnej charakterystyce. Pojawiły się głosy, że "Król Cyganów" powinien zaboksować ofensywniej , a mając zranionego Ukraińca bardziej go docisnąć. Problem jednak w tym, że mistrz olimpijski z Londynu wyśmienicie pracuje na nogach , cały czas pozostawał lotny i potrafił przezwyciężyć kryzys.

Piractwo na gigantyczną skalę. Wyciekła porażająca kwota po walce Usyk - Fury