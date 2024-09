18 maja Ołeksandr Usyk pokonał Tysona Fury'ego, przez co utrzymał w posiadaniu pasy WBO, WBA i IBF w wadze ciężkiej , ale także odebrał rywalowi mistrzostwo federacji WBC, stając się niekwestionowanym czempionem królewskiej kategorii - pierwszym od ćwierćwiecza. 21 grudnia stolica Arabii Saudyjskiej po raz kolejny będzie świadkiem starcia tych dwóch gigantów wagi ciężkiej . Ze stawki wypadł zwakowany przez Ukraińca pas IBF, o który powalczą 21 września Daniel Dubois i Anthony Joshua, ale emocji w Rijadzie z pewnością nie zabraknie.

Warunkiem jest oczywiście wyjście obu zawodników do ringu, a w ostatnim czasie słychać było dziwne pogłoski o rzekomym wycofaniu się "Króla Cyganów". Ukrainiec nie wierzy jednak w taki scenariusz , o czym powiedział w rozmowie na youtube'owym kanale Readytofight.

Nie ma o tym mowy, ponieważ piłka jest teraz po naszej stronie. Obaj mamy kontrakt na rewanż do 31 grudnia; musimy zawalczyć do tego czasu. Jeśli wycofa się z pojedynku, straci wszystkie swoje pieniądze i dywidendy, nie będzie już człowiekiem słowa

Z pewnością to Usyk podchodzi do rewanżu z większą pewnością siebie. W dziewiątej rundzie prawie posłał Brytyjczyka na deski, powstrzymał to tylko sędzia, który zaczął liczyć 36-latka, gdy był rozbijany przez rywala na linach. Z wypowiedzi przedstawiciela naszych wschodnich sąsiadów bije duży spokój i świadomość własnej wartości.