Pławecki vs Lis jako co-main event gali Babilon Boxing Show w Bielsku-Białej

Walka wieczoru w wadze super średniej (do 76,2 kg): 10 x 3 min - Łukasz Stanioch (8-0, 1 KO) vs Khoren Gevor (34-10, 17 KO)

Walka w wadze półciężkiej (do 79,4 kg):

8 x 3 min - Łukasz "Boom Boom" Pławecki (4-0-2, 2 KO) vs Mateusz Lis (3-1, 3 KO)



Walka w wadze super półśredniej (do 69,8 kg):

6 x 3 min - Konrad Dąbrowski (11-3, 1 KO) vs Damian Kiwior (9-4-1, 1 KO)