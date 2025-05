Pomyłka na ekranie. Poszło o Lin Yu-ting i baseballistę

Tymczasem w tym niewielkim państwie, zajmującym obszar przede wszystkim głównej wyspy Tajwan, od trzech dni trwa wielkie wydarzenie, mianowicie Światowe Igrzyska Młodzieży Tajpej 2025 . Jednym z VIP-ów tego święta sportu jest nie kto inny, jak tamtejsza królowa boksu, czyli właśnie Lin Yu-ting. Podczas ceremonii otwarcia była ona jedną z, jak to określono w relacjach w tamtejszych mediach, "pięciu gwiazd wagi ciężkiej". Oprócz mistrzyni olimpijskiej, byli to urodzony w 1922 roku Lin You-mao , najstarszy badmintonista na świecie, a także obecnie 46-letni Peng Cheng-min , były tajwański zawodowy baseballista i trener baseballu.

Wydawać by się mogło, że sprawa była zupełną błahostką. I jednej strony pada określenie "drobnego błędu", ale patrząc na to, co wydarzyło się później, można mówić, że doszło do wielkiej afery. Ludzie zaczęli punktować realizatorów za ten błąd, wywołując dyskusje w mediach społecznościowych.