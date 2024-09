Pilna zmiana przed walką Joshuy. Minister sam to ogłosił, nie było innego wyjścia

Już w sobotni wieczór zakończy się długie wyczekiwanie sympatyków boksu na kolejny ważny pojedynek w wadze ciężkiej . Kilka miesięcy po konfrontacji Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym do ringu wejdą Anthony Joshua oraz Daniel Dubois. Obaj pięściarze zaprezentują się co najmniej 90-tysięcznej publiczności, ponieważ wydarzenie odbędzie się na wypełnionym po brzegi Wembley . Zainteresowanie ze strony fanów było tak olbrzymie, że organizatorzy zorganizowali dodatkowe miejsca i wznowili niedawno sprzedaż wejściówek.

"Nasza prośba o zwiększenie pojemności dla widowni bokserskiej na stadionie Wembley na walkę Joshua kontra Dubois w #RiyadhSeasonCard Wembley Edition została zatwierdzona. Bilety trafią do sprzedaży w piątek o 12:00 czasu brytyjskiego" - informował z radością Turki Alalshikh pod koniec sierpnia. To właśnie on stoi za organizacją tego historycznego wydarzenia i celuje zarazem w jeden z najlepszych wyników frekwencyjnych w historii boksu.