Pięściarze trenują w Cetniewie, pięściarki w Zakopanem, a 26 czerwca mecz w Kielcach

​Od kilku dni trwają bokserskie zgrupowania - pięściarze trenują w Cetniewie, pięściarki w Zakopanem, a 26 czerwca odbędzie się mecz w Kielcach w ramach "Suzuki Boxing Night II". Walka wieczoru to towarzyskie, zawodowe starcie Mateusza Masternaka z Serhijem Radczenką.

Zdjęcie Mateusz Masternak /AFP

W nadmorskim obozie uczestniczą m.in. Damian Durkacz (63 kg), Bartosz Gołębiewski (75 kg), Mateusz Goiński i Sebastian Wiktorzak (obaj 81 kg) oraz Adam Kulik (+91 kg). Kilka dni przed rozpoczęciem zgrupowania na treningu kciuka złamał Mateusz Polski (69 kg). To najbardziej utytułowany zawodnik tej kadry, brązowy medalista mistrzostw Europy i igrzysk europejskich.

Z kolei w ośrodku pod Tatrami trenują np. Sandra Kruk, Kinga Szlachcic (obie 57 kg), Karolina Koszewska (69 kg) oraz Elżbieta Wójcik (75 kg).

Jak poinformował prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek, 26 czerwca reprezentantki i reprezentanci kraju stoczą pojedynki podczas "Suzuki Boxing Night II" w Kielcach. To wspólna inicjatywa PZB i partnera Związku firmy Suzuki Motor Poland, która objęła systemem stypendialnym kadrowiczów. Tego dnia ma dojść do walk m.in. Sandry Drabik z Angeliką Krysztoforską, Kruk ze Szlachcic, Koszewskiej z Wójcik, Gołębiewskiego z Danielem Adamcem, Wiktorzaka z Goińskim czy Kulika z Oskarem Safaryanem.

Głównym wydarzeniem będzie występ byłego zawodowego mistrza Europy wagi junior ciężkiej Mateusza Masternaka, który po kilkunastu latach przerwy wrócił do boksu olimpijskiego. W barwach klubu RUSHH Kielce pod koniec 2019 roku zdobył w Opolu tytuł mistrza Polski, zaś w marcu startował w kwalifikacjach do igrzysk w Tokio. Zawody w Londynie przerwano z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa i nie wiadomo, kiedy zostaną dokończone. Niedawno w mediach społecznościowych Masternak zastanawiał się, czy nie wrócić z powrotem do pięściarstwa profesjonalnego. W Kielcach zmierzy się z Ukraińcem Radczenką w towarzyskim, zawodowym pojedynku, który nie będzie liczony do ich rekordów.