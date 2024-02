Pierwszy "cios" Adamka jeszcze przed walką. Chalidow ma powody do niepokoju

Już tylko doba dzieli Mameda Chalidowa i Tomasza Adamka od walki legend na gali XTB KSW Epic. Minimalnym faworytem według ekspertów jest "Góral", który będzie miał wiele stanowiących o jego przewadze. Nie dość, że jest to jego nominalna dyscyplina, to bój będzie toczony w bokserskich 10-uncjowych rękawicach . Za wojownikiem trenującym w Olsztynie przemawia jedynie arena walk, którą będzie okrągła klatka KSW.

Angaż Tomasza Adamka do KSW wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Pewne jest, że wspomniany bój pobije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o wypłaty. Martin Lewandowski w wywiadzie z "Super Expressem" zdradził, że na konta obu zawodników łącznie wpadnie aż cztery miliony złotych, co jest absolutnym numerem jeden w starciach polsko-polskich. Wcześniej ten rekord należał do pojedynku Chalidow - Pudzianowski oraz Chalidow - Soldić.