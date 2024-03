Pierwsze słowa Tybury po efektownym zwycięstwie. Zachowanie rywala go zszokowało

Udało się zapiąć duszenie, ale Tuivasa pozostawał waleczny do ostatnich sekund i nie chciał odklepać. Organizm zawodnika odmówił jednak posłuszeństwa i z powodu braku tlenu stracił na moment przytomność. Sędzia od razu zobaczył, że "Bam Bam" usypia i przerwał pojedynek. Marcin Tybura zaliczył tym samym 12 zwycięstwo w największej organizacji MMA na świecie.

- Moim planem była walka w stójce. Musiałem jednak go zmienić, kiedy mnie trafił. Tai to bardzo mocny zawodnik - powiedział "Tybur" na gorąco po zakończeniu batalii. - Nie chciał się poddać, a ja długo próbowałem zapiąć to duszenie. Nie wiedziałem, dlaczego nie odklepuje. Zauważyłem jednak, że coraz mocniej oddycha. Miałem przestrzeń, aby jeszcze docisnąć - dodał polski ciężki.