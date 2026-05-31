Pierwsza runda i Niemiec na deskach. Deklasacja w Rosji, mistrz triumfuje

Dmitrij Biwoł jeszcze do niedawna cieszył się statusem niepokonanego, lecz w październiku 2024 zastopował go Artur Beterbijew. Młodszy z zawodników jednak udanie zrewanżował się w kolejnym pojedynku, po którym lekarze zoperowali mu kręgosłup. "Z każdym kolejnym obozem do walki było coraz gorzej, a ból większy" - tak tłumaczył swoją decyzję gwiazdor, cytowany przez "bokser.org".

Pauza od boksowania o stawkę trwała dosyć długo, bo ponad rok. Wreszcie po piętnastu miesiącach Dmitrij Biwoł podjął się wczoraj obrony mistrzowskich pasów IBF oraz WBA wagi półciężkiej. Wydarzenie zostało zorganizowane w Rosji. Hala w Jekaterynburgu wypełniła się po brzegi i po dwunastu rundach fetowała bezapelacyjny triumf swojego ulubieńca.

Dmitrij Biwoł dużo lepszy od Michaela Eiferta. Trylogia z Beterbijewem?

"Walka o kilka pasów mistrza świata. Walka z legendą boksu. Marzeniem każdego boksera jest walka o mistrzostwo świata raz w życiu. A tutaj walczę nie o jeden pas, ale o kilka - o status mistrza zunifikowanego. I o pas "The Ring". W ostatnim stuleciu boksu jestem drugim Niemcem po Maksie Schmelingu, któremu pozwolono o niego walczyć" - mówił zmotywowany Michael Eifert dla "box-sport.de". Weryfikacja przyszła błyskawicznie.

Obywatel naszych zachodnich sąsiadów był liczony przez sędziego tuż za półmetkiem pierwszej odsłony. Jeden silny cios Rosjanina ustawił już walkę do samego końca. Niemiec nie pozbierał się do ostatniej rundy, regularnie przegrywając kolejne trzyminutowe starcia. Sędziowie byli jednomyślni, wskazując na przedstawiciela gospodarzy w stosunku 120-107. Co dalej? W środowisku mówi się o trylogii z Arturem Beterbijewem.

Kibice natomiast nie czują się ukontentowani wczorajszym widowiskiem. "Po raz pierwszy chciałem krótszego filmu ze skrótami", Bivol naprawdę nie musiał wiele wkładać, aby wygrać tę walkę" - czytamy w komentarzach pod skrótem walki na youtube'owym kanale DAZN. Dziesięciominutowy materiał do obejrzenia poniżej.

