Weronika Dziubek wprost o swojej obsesji. "Zostawię tu całe serce"

- Wychodzę z założenia, by każdą rundę walczyć tak, jakby to była ta jedyna runda. I chcę dawać z siebie sto procent. A nawet jeśli pierwsza nie pójdzie, to są jeszcze dwie. Chcę to wykorzystać z całego serca, by pokazać, że nie znalazłam się tu przypadkiem, tylko ciężką pracą zapracowałam na to, by tu być - mówiła rozemocjonowana Dziubek, gdy kilka minut po pojedynku udzielała Interii wywiadu.