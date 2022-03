Pięciu oskarżonych o zabójstwo legendarnego mistrza!

Portorykańczyk był mistrzem świata kategorii super piórkowej, lekkiej i dwukrotnie junior półśredniej. Miał też tytuły wagi junior średniej, średniej i superśredniej, lecz już mniej prestiżowych federacji. Najważniejsze jednak, że w jego CV są wygrane nad takimi asami jak Jose Luis Ramirez, Edwin Rosario, Howard Davis junior, Ray Mancini, Vinny Pazienza, Greg Haugen, Roberto Duran (x2) czy "Sugar" Ray Leonard.

"Macho" Camacho został ostrzelany w samochodzie przez nieznanych wtedy sprawców. Na miejscu zginął Adrian Mojica Moreno. Później okazało się, że to on miał być celem. Znaleziono przy nim duże ilości narkotyków. Wielki niegdyś pięściarz znalazł się po prostu w złym miejscu o złym czasie. Ale on i Moreno znali się doskonale. Byli kumplami już z lat dzieciństwa.

Boks. Pięciu oskarżonych o zabójstwo Hectora Camacho

Właśnie pięciu osobom przedstawiono zarzut udziału w tym zabójstwie. Trzech z pięciu podejrzanych: Jesus Naranjo Adorno, Joshua Mendez Romero i William Rodriguez, zostali wydani portorykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości z więzienia w Orlando, gdzie odsiadywali wyroki za inne przestępstwa. Czwarty z oskarżonych - Luis Ayala Garcia, przebywał już w więzieniu w Portoryko za inne przewinienia. Piąty podejrzany - Juan Figueroa Rivera, został aresztowany w swoim domu. Wciąż nie są do końca znane motywy zbrodni. Było jeszcze dwóch mężczyzn, którzy mieli być powiązani z tym morderstwem, ale oni sami zostali zabici w 2013 i 2015 roku.

- W końcu oddano mi sprawiedliwość. Teraz mogę spać spokojnie - skomentowała wszystko matka zabitego mistrza.

Hector "Macho" Camacho w 2015 roku - przy pierwszym podejściu, został wprowadzony do Międzynarodowej Galerii Sław Boksu.