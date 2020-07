Siergiej Derewianczenko (13-2, 10 KO) dostał dwie bardzo ciekawe oferty - z obozu Saula Alvareza (53-1-2, 36 KO) i Jermalla Charlo (30-0, 22 KO). Obóz "Canelo" ma kilku kandydatów, ale tym numerem jeden jest właśnie Ukrainiec.

Derewianczenko ma asa w rękawie i może podbijać żądania. A kto może go zastąpić? Opcjami rezerwowymi są Callum Smith (27-0, 19 KO) - mistrz WBA wagi super średniej, dawny champion Fiodor Czudinow (22-2, 15 KO), twardy John Ryder (28-5, 16 KO) oraz znany z mocnego lewego sierpa David Lemieux (41-4, 34 KO).

Po tym, jak Derewianczenko pokazał się ze świetnej strony w starciu z Giennadijem Gołowkinem, platforma streamingowa DAZN, płacąca Meksykaninowi 365 milionów dolarów za jedenaście walk, naciska właśnie na wybór Ukraińca. Wstępny termin to 19 września.

