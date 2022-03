Petrodolary przemówiły. Wielka walka w Arabii Saudyjskiej

Przez jakiś czas wydawało się, że do tej walki może w ogóle nie dojść. Kariera Usyka została przerwana, ponieważ Ukrainiec wrócił do rodzinnego kraju, który został zaatakowany przez Rosję, by bronić ojczyzny, ale wygląda na to, że jeszcze w tym roku znowu wyjdzie na ring.

Ostatnio jednak Usyk poinformował, że dostał zgodę ukraińskich władz i wyjechał z Ukrainy, by wznowić przygotowania do walki z Joshuą. Władimir i Witalij Kliczko udzielili mu szczególnego "błogosławieństwa". Bokser wrócił więc do treningów, a teraz dziennikarze ujawniają szczegóły wielkiego rewanżu z Joshuą.

"Daily Mail" informuje, że walka ma odbyć się w Arabii Saudyjskiej pod koniec czerwca. Początkowo mówiło się o Londynie, jednak petrodolary "przemówiły". Państwo chce ratować swój image po ostatnim skandalu wokół Grand Prix Formuły 1, przed którym bomby spadły tuż obok toru, zagrażając kierowcom i ekipom.

Według wieści brytyjskich dziennikarzy Saudyjczycy chcą wyłożyć na walkę 120 milionów funtów. Prawdopodobny termin do 26 czerwca.