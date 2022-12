Pełna karta walk gali Polsat Boxing Promotions 13 w Gliwicach

Bartłomiej Przybyła vs Michal Dufek to ostatnie ogłoszone starcie zawodowe gali Polsat Boxing Promotions 13. Niepokonany 23-latek z Mysłowic z kompletem zwycięstw w 4 swoich dotychczasowych walkach, skacze zatem na bardzo głęboką wodę. Jego czeski rywal to prawdziwy ringowy wyjadacz, który na koncie ma aż 35 zwycięstw, 24 porażki i 2 remisy. To istna przepaść doświadczenia, rutyny i obycia między linami. Samych pojedynków zakontraktowanych na sześć rund, Dufek ma na koncie cztery razy tyle, co Przybyła wszystkich swoich walk! Z racji młodego wieku Polak jeszcze nigdy nie przekroczył tego dystansu, natomiast jego rywal doskonale wie jak to jest walczyć w ośmio, dziesięcio czy nawet dwunastorundówkach. Sam trud przygotowań do tak wymagających pojedynków to coś, czego Przybyła musi się dopiero nauczyć. Piątkowy sprawdzian Polaka z Czechem będzie więc dla podopiecznego PBP niezwykle wartościowy.