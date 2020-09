W sobotę - 12 września - odbył się kongres Polskiego Związku Bokserskiego, podczas którego dokonano podsumowania oraz sprawozdania z działalności zarządu oraz wyboru prezesa na kolejną kadencję. Jedynym zgłoszonym kandydatem był dotychczasowy prezes - Grzegorz Nowaczek, który został ponownie wybrany jednogłośną decyzją delegatów.

Oto skład zarządu związku po kongresie w Warszawie: Łukasz Dybiec, Maciej Demel, Kazimierz Kiczyński, Sławomir Kozłowski, Andrzej Goiński, Franciszek Jaszczyszyn, Zbigniew Maleszewski, Roman Ślagowski, Piotr Snopkowski, Waldemar Pawlak, Krzysztof Sugier, Grzegorz Proksa, Krzysztof Mielczarek i Jarosław Przygoda.

Wsród ww. są m.in. dotychczasowi wiceprezesi - Demel (ds. organizacji i rozwoju PZB), Maleszewski (ds. wyszkolenia), Dybiec (ds. marketingu), Ślagowski (ds. zagranicznych) i Kozłowski (ds. sędziowskich), a także były mistrz Europy w boksie zawodowym, Grzegorz Proksa.

- Jestem wdzięczny za zaufanie i mam nadzieję, że przysłużę się polskiemu boksowi. Obniżenie wieku startowego dla młodych pięściarzy? Będę chciał to wyszarpać! - powiedział Proksa w rozmowie z Mateuszem Fudalą z Super Expressu.

- Dziękuję zgromadzonym delegatom za głosy. Jest to dla mnie ogromny kredyt zaufania, który spłacę ciężką pracą i godnym reprezentowaniem Polskiego Związku Bokserskiego. Najbardziej cieszy mnie jednogłośny charakter wyboru, świadczy to bowiem o jedności środowiska bokserskiego w Polsce. Zgoda i ciężka praca to filary, na których możemy zbudować nową jakość polskiego boksu olimpijskiego - tako rzekł prezes Nowaczek w przemówieniu podsumowującym kongres.