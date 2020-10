PBC. Nowy rywal dla Luisa Ortiza na gali 7 listopada

Luis Ortiz (31-2, 26 KO), dwukrotny pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej, będzie daniem głównym gali PBC na antenie FOX 7 listopada.

Zdjęcie Luis Ortiz w walce z Deontayem Wilderem /AFP

Kubański bombardier zapowiada, że jest gotowy na każdego i chętnie przyjmie nawet najtrudniejsze zadanie. Tym razem jednak będzie to chyba nieco łatwiejsza przeprawa. Zmienił się rywal.

Reklama

W kontekście przeciwnika padało wcześniej nazwisko Scotta Alexandra (16-3-2, 8 KO), ostatecznie naprzeciw "King Konga" stanie Alexander Flores (18-2-1, 16 KO). 30-letni Amerykanin przegrywał dotąd tylko z byłymi mistrzami świata - Charlesem Martinem (KO 4) oraz Josephem Parkerem (KO 3). Brakuje natomiast w jego bokserskim CV poważnych zwycięstw.

Dla Ortiza będzie to powrót po blisko rocznej przerwie i porażce z Deontayem Wilderem. Kubańczyk został znokautowany w siódmej rundzie, warto jednak dodać, że do tego momentu robił praktycznie do zera panującego wówczas na tronie WBC czempiona.