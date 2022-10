Paweł Czyżyk vs Dragan Lepei o pasy WBA Continental oraz IBO International na Polsat Boxing Promotions 12

Paweł Czyżyk (9 zwycięstw, 1 porażka, 0 remisów) to jeden z najbardziej utalentowanych i obiecujących polskich pięściarzy obecnego pokolenia. W 2021 roku "Furia" podpisał kontrakt z Polsat Boxing Promotions, by zdobywać bokserskie szczyty i konsekwentnie dąży do celu. Aktualnie 29-latek z Lubina zajmuje pierwsze miejsce w rankingu wagi półciężkiej w Polsce oraz jest numerem 17. w Europie i 26. na świecie! 5 listopada przed rodzimą publicznością "Furia" powalczy o swoje pierwsze zawodowe trofea - pasy mistrzowskie WBA Continental oraz IBO International. Jego rywalem będzie Włoch Dragan Lepei legitymujący się rekordem 21 zwycięstw, 5 porażek i 2 remisów. Wygrana zapewni Polakowi potężny skok w pięściarskich rankingach i jeszcze bardziej rozbudzi apetyty kibiców.