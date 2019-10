Patrick Day w krytycznym stanie. Emocjonalny list Charlesa Conwella

Bokser Charles Conwell (11-0, 8 KO) napisał emocjonalny list do swojego rywala Patricka Daya (17-4-1, 6 KO), który walczy o życie po ich walce w Chicago.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fury wziął udział w walce na gali wrestlingu. Dali niezłe show. Wideo © 2019 Associated Press

Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas sobotniej gali w Wintrust Arena w Chicago. W 10. rundzie pojedynku Day przyjął kilka mocnych ciosów na głowę od Conwella, po których upadł na deski i stracił przytomność. Prosto z ringu 27-letni Amerykanin został przewieziony do szpitala Northwestern Memorial Hospital, gdzie przeszedł operację mózgu. Jest w śpiączce, a jego stan lekarze określają jako krytyczny.



Conwell jest wstrząśnięty, tym co się stało i postanowił napisać emocjonalny list. Stwierdził, że będzie to ostatni raz, kiedy zabiera głos w tej sprawie, ponieważ to delikatny temat dla rodziny i przyjaciół Daya, a także dla niego.



"Nigdy nie chciałem, żeby ci się to przydarzyło. Wszystko, co chciałem zrobić, to wygrać. Gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym to" - pisze 21-letni bokser.



"Wciąż analizuję tę walkę w myślach i zastanawiam się, dlaczego tak się stało. Nie mogę przestać o tym myśleć. Tak wiele razy modliłem się za ciebie i uroniłem tyle łez, bo nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak czułaby się moja rodzina i przyjaciele. Widzę cię wszędzie, słyszę o tobie tylko wspaniałe rzeczy" - podkreślił Conwell.



"Myślałem o rzuceniu boksu, ale wiem, że nie chciałbyś tego. Wiem, że w głębi serca jesteś wojownikiem, więc postanowiłem walczyć i zdobyć tytuł mistrza świata. Będziesz dla mnie motywacją każdego dnia" - zakończył Amerykanin, który podpisał się takimi słowami: "#ChampPatrickDay. Ze współczuciem. Charles Conwell".



Na list Conwella odpowiedział Joe Higgins trener Patricka Daya. "Dziękuję za miłe słowa. Patrick urodził się po drugiej stronie ulicy, więc nasza więź jest wyjątkowa. Chciałby, żebyś kontynuował karierę. Trzymam kciuki, abyś zrealizował swoje marzenia. Też jestem zrozpaczony, ponieważ czuję się odpowiedzialny, ale zdaję sobie sprawę, że nikt nie jest winny. Bądź silny i proszę, nie myśl, że cię obwiniamy" - zaznaczył Higgins.

Reklama

RK