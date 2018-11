Parker i Flores przejdą dodatkowe badania medyczne

Joseph Parker (24-2, 18 KO) i Alexander Flores (17-1-1, 15 KO) przejdą badanie rezonansem magnetycznym przed walką, która 15 grudnia odbędzie się w Christchurch.

Promująca Parkera stajnia Duco Events do tej pory wymagała, by pięściarze biorący udział w jej galach byli badani tomografem. Od teraz wszyscy będą badani rezonansem magnetycznym. Taki wymóg to nowość na rynku bokserskim w Nowej Zelandii.



- Zawsze bardzo poważnie traktowaliśmy bezpieczeństwo. Wyznaczyliśmy wszystkim drogę, wprowadzając obowiązkowe badania tomografem w celu upewnienia się, że bokser jest zdrowy i może walczyć. Obserwując ostatnie tragiczne wydarzenia, zdecydowaliśmy jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i wprowadzić badania MRI - oznajmił David Higgins, szef Duco Events.



- Będzie to drogie, ale w interesie wszystkich - bokserów, promotorów i kibiców - leży, by traktować bezpieczeństwo jako priorytet. Chciałbym, żeby stało się to standardem w świecie boksu - dodał.



Grudniowa walka będzie dla Parkera, byłego mistrza WBO w wadze ciężkiej, pierwszą od czasu lipcowej porażki na punkty z Dillianem Whyte'em. Wcześniej, w marcu, Nowozelandczyk przegrał też z Anthonym Joshuą i stracił wspomniany pas.