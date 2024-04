Jest coś niesamowitego w nadciągającym pojedynku Usyka z Furym , bo dojdzie do konfrontacji o wszystkie liczące się pasy w wadze ciężkiej zawodników różniących się właściwie we wszystkim . Począwszy od filozofii życia, przez styl zachowania, bo absolutnie inne walory sportowe, które obu wielkich pięściarzy zaprowadziły na sam szczyt.

Usyk kontra Fury. Papież Franciszek podpisał i pobłogosławił trofeum

Fury to naturalnie ciężki pięściarz, skazany na występy w najcięższej kategorii wagowej , gdzie odnalazł swój unikatowy styl. Brytyjczyk nie wpisuje się w zasadzie w żadną definicję klasycznego boksera. Można odnieść wrażenie, że jest zawodnikiem, który bawi się boksem, a w ringu cały czas szuka nieszablonowych rozwiązań , którymi jest w stanie wytrącić najtrudniejszym przeciwnikom największe atuty.

Z kolei Usyk to czysta finezja, poezja boksu w najczystszej postaci , który trochę wbrew przesłankom zamarzył sobie, że rozsiądzie się na tronie kategorii ciężkiej. I czas pokazał, gdy także mocno zmienił się fizycznie, by zniwelować ogromną dysproporcję w warunkach, że kapitalnym wyszkoleniem technicznym można zredukować te różnice , które na starcie konotują proste skojarzenie na zasadzie: potężniejszy, bardziej atletyczny rywal nie da mu rozwinąć skrzydeł.

O promocję tego pojedynku w swoim stylu dba "Król Cyganów" , który z jednej strony podkreśla, jak sporym szacunkiem darzy Ukraińca, a z drugiej strony nie byłby sobą, gdyby non stop nie wbijał mu szpil. Niektóre zadawane są z klasą, a inne - i to także stały punkt programu Brytyjczyka - dość ordynarne i poniżej pasa . Ale czego nie robi się, a z takiego wychodzi założenia, dla rozgłosu.

Sulaiman na tym nie poprzestał, wybierając się razem ze Sky Sports na... audiencję do papieża Franciszka .

- Przyniosłem pas, pobłogosławił go i podpisał. Papież najpierw podpisał jedną stronę, po czym powiedział: "muszę podpisać też drugą stronę, bo inaczej jeden zawodnik pomyśli, że mu kibicuję, a temu drugiemu nie"

Komu kibicuje papież Franciszek? Oficjalnie nikomu, ale... "Mangusta i kobra"

Jeśli szef WBC wiernie odtworzył przebieg spotkania, to papież ma uznawać wartości społeczne, jakie niesie ze sobą boks, który nierzadko prostuje życiorysy trudnej młodzieży . A odnośnie samego pojedynku Usyk kontra Fury, zwierzchnik kościoła katolickiego miał powiedzieć, że jego kibicowski status będzie neutralny . Z drugiej strony już podczas pierwszego spotkania użył ciekawej metafory, co przywołał na stronie Sky Sports Sulaiman.

- Papież sam dokonał porównania kobry i mangusty. Mangusta to mały szczur, zaś kobra królewska to najstraszniejszy wąż, a mimo to mangusta pokonuje kobrę królewską - rzekł najwyższy duchowny. Czyżby zatem, nie wprost, papież prognozował, że Usyk zaskoczy Fury'ego?