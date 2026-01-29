- Po zimnie zawsze ciągnie w stronę słońca. Dubaj to dobra odskocznia, żeby naładować baterie - napisał trzy dni temu Dariusz Michalczewski na swoim koncie na Instagramie i od tego czasu, z umiarem, relacjonuje pobyt z rodziną na Bliskim Wschodzie.

Michalczewski od lat jest wielkim beneficjentem swojej kariery, podczas której zdołał zarobić ogromne pieniądze. Predestynował go do tego nie tylko poziom sportowy, ale także sposób bycia, bo "Tygrys" wraz z kolejnymi zwycięstwami, stawał się także mistrzem negocjacji. Wiedząc, że dla promotora Klaus-Petera Kohla i całej niemieckiej grupy Universum jest kurą znoszącą złote jajka, był nieprzejednany w pertraktacjach na temat gaż.

Do tego, mając głowę na karku, po karierze nie tylko umiejętnie ulokował kapitał, ale także poszedł w stronę biznesu, wykorzystując swój wizerunek, który przynosi mu wielkie profity.

Mimo, że lata upływają, a od ostatniej walki superczempiona federacji WBO w kategorii półciężkiej mija już blisko 21 lat, ludzie wciąż interesują się Michalczewskim, a media chętnie rozpisują się na jego temat. Sprzyja temu również niesłabnąca aktywność "Tygrysa" na wielu polach. Mimo dopływu ciągle nowych i świeżych wypowiedzi weterana sportu, są również takie rozmowy, do których warto wracać.

W listopadzie 2010 roku "Tygrys" udzielił wywiadu "Dziennikowi Polskiemu", przy okazji wizyty w Krakowie. Był gościem specjalnym gali Tomasza Babilońskiego 125 metrów pod ziemią, w "Komorze Warszawa" Kopalni Soli w Wieliczce.

"Tygrys" paradował wówczas z trofeum superczempiona (uhonorowany za 23 obrony mistrzowskiego pasa), w swojej słynnej pozie z rozdziawioną buzią, przypominającą ryk - nomen omen - tygrysa, pozując do efektownych zdjęć. Z jednej strony zawadiaka, z drugiej na jego twarzy dało się wyczuć wzruszenie.

Ta rozmowa pokazała, jak wielką rolę w życiu i karierze "Tygrysa" odegrały takie osoby, jak jego pierwsi trenerzy Zygmunt Pacuszka i Ryszard Broniś, czy inna postać, rzadko kiedy ukazywana szerszej publiczności, czyli Maciej Mojżyszek, przewodnik po Tatrach. Niejednokrotnie musiał mobilizować mistrza do wytężonej pracy w trakcie obozu przygotowawczego.

- Ciągnął mnie niesamowicie. Gdy miałem kryzys, kapitalnie wywiązywał się z roli psychologa, bo mówił "jeszcze krok", albo "cel już zaraz". Tak trzeba było mnie podejść, bo czasami byłem po prostu słaby. Znałem swój organizm i wiedziałem, że noc wcześniej źle spałem lub wieczorem wypiłem piwo. Gdy podczas biegu miałem kryzys, przed oczami stawał mi kufel. Od razu miałem "padakę", że jestem słaby, ale szliśmy, nie widząc mety, i udawało się do niej dotrzeć. Dlatego Maciek pozostał dla mnie wielkim człowiekiem - opowiadał "Tygrys".

Michalczewski: A, bo wiesz Ojcze Święty, ja kiedyś uciekłem z Polski...

Wzruszył się, gdy wspominał tatę, kontrastując dwa aspekty. "Zapamiętałem go jako kata, ale takiego... cudownego, którego ciągle bardzo kocham i chciałbym, żeby widział te wszystkie moje walki". Jednym ze szczególnych punktów tego wywiadu było wspomnienie audiencji u papieża Jana Pawła II, do której doszło w 1995 roku.

Na stwierdzenie, iż podobno długo pozostawał pod wrażeniem bliskości z papieżem-Polakiem, emerytowany gigant boksu odparł: - To wielka sprawa, naprawdę! Móc trzymać papieża za rękę, gdy on drugą dłonią głaszcze Cię po główce... - rozpoczął.

Gdy został dopytany, czy jakieś słowa zapamiętał, wtedy padła możliwie najszczersza odpowiedź.

- Papież zapytał: "Syneczku, a co ty robisz tu z niemiecką drużyną?", na co odpowiedziałem "a, bo wiesz Ojcze Święty, ja kiedyś uciekłem z Polski...". Tak rozmawialiśmy chyba z dziesięć minut. Jednak było to dla mnie tak wielkim przeżyciem, że nic więcej nie utkwiło mi w pamięci.

