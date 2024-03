Pojedynek Lexy Chaplin z Martą "Linkimaster" Linkiewicz miał stanowić jedną z "wisienek na torcie" w karcie walk gali Clout MMA 4. Ostatecznie jednak plany współwłaścicielki federacji tuż przed galą uległy zmianie. Wobec faktu, że do walki nie mogła ostatecznie stanąć Gosia "Margaret" Magical, Lexy zgodziła się ją zastąpić, stając do walki z Marianną Schreiber, o ile pozwolą jej na to lekarze. Dlatego też main-event został zorganizowany w połowie karty.

Reklama