​Gwarantowane 10 milionów plus wpływy z zysków - łącznie spodziewane około 20 milionów dolarów! Oto gaża Manny'ego Pacquiao (60-7-2, 39 KO) za dzisiejszą walkę z Adrienem Bronerem (33-3-1, 24 KO) w obronie pasa WBA Regular wagi półśredniej.

Zdjęcie Manny Pacquiao i Adrien Broner /AFP Boks Manny Pacquiao zmierzy się z Adrienem Bronerem w Las Vegas

"Pac-Man" zarobił krocie, ale zalega za niezapłacone podatki i taki zarobek pozwoli mu zwrócić dług. Rywal też nie ma co narzekać, ponieważ Broner ma zapewniony czek na 2,5 miliona dolarów.



Reklama

- Wiek? To tylko liczby. Zapewniam was, że czuję się na dużo młodszego niż jestem. Mam coś do udowodnienia i chcę pokazać, że pomimo czterdziestu lat na karku potrafię jeszcze dawać dobre walki - powiedział tuż po ceremonii ważenia Pacquiao.

Oto lista płac pozostałych pięściarzy uczestniczących w gali w Las Vegas:

Badou Jack (22-1-3, 13 KO) - Marcus Browne (22-0, 16 KO)

Badou Jack $500,000 - Marcus Browne $250,000

Rau'shee Warren (16-2, 4 KO) - Nordine Oubaali (14-0, 11 KO)

Rau’shee Warren $125,000 - Nordine Oubaali $85,000

Hugo Ruiz (38-4, 33 KO) - Jhack Tepora (22-0, 17 KO)

Hugo Ruiz $30,0000 - Jhack Tepora $50,000