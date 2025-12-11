Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oto ostatni pogromca Usyka sprzed 16 lat. Rosjanin ujawnia, jak zrobić to ponownie

Kibice boksu w Polsce doskonale pamiętają galę z końcówki sierpnia 2023 roku, gdy na stadionie we Wrocławiu wielki pojedynek stoczył Ołeksandr Usyk, mistrz wagi ciężkiej. Ukrainiec po niezwykle emocjonującym starciu pokonał przez nokaut Daniela Duboisa, a po wszystkim zespół Brytyjczyka grzmiał, że Usyk posunął się do oszustwa. Teraz wraca inna sprawa, związana z ostatnią porażką mistrza świata, jaką w 2009 roku zadał mu Jegor Miechoncew. 41-letni Rosjanin, po latach, bardzo mocno uderzył w Usyka.

Bokser w koszulce z napisem Russia stoi z uniesionymi rękami w ringu, w tle widoczna wstawka ze sceną, w której inny zawodnik klęczy i wydaje się być po walce.
Rosjanin Jegor Miechoncew jest ostatnim pięściarzem, który pokonał Ołeksandra Usyka. Teraz oskarżył Ukraińca, że ten ucieka się do oszustwZHANG BAOYI/IMAGINECHINA/IMAGINECHINA VIA AFP / FOTO OLIMPIK/NURPHOTO/NURPHOTO VIA AFPPUSTE

Pisaliśmy w Interii o trwających do 13 grudnia mistrzostwach świata w boksie pod auspicjami zmarginalizowanej federacji IBA, z uwagi na reprezentanta Polski Aleksieja Sewostjana, który początkowo widniał na liście. Jednak odbyta z trenerem kadry Grzegorzem Proksą rozmowa ekspresowo skłoniła naszego pięściarza, by zaniechał wyprawy do Dubaju, największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rosjanin wziął się za Usyka. Potężne uderzenie w ukraińskiego mistrza

Do rywalizacji i walki o potencjalnie ogromne pieniądze, jakie w puli turnieju zgromadził rosyjski szef organizacji Umar Kremlow, przystąpił niejaki Jegor Miechoncew. Dzisiaj już weteran boksu, 41-letni, ale kiedyś znakomity, z tytułami mistrza olimpijskiego w Londynie (waga półciężka), mistrzostwem świata (waga ciężka) i dwukrotnym mistrzostwem Europy (dywizja ciężka).

W Dubaju Miechoncew nie zrobił furory, ale jego pojawienie się na takim turnieju dało asumpt dziennikarzom, takim jak reporter z TalkSport, aby w rozmowie z nim wrócić do innego, ze znaczących wydarzeń z przeszłości. Otóż w całej karierze amatorskiej Usyk zaznał tylko 16 porażek (przy 335 zwycięstwach), a ostatnim, który zadał mu ból z powodu przegranej, był właśnie Rosjanin. Do ich pojedynku doszło w 2009 roku, w półfinale mistrzostw świata AIBA.

    - Myślę, że trzeba mieć dobrą szybkość, przynajmniej na poziomie Jegora Miechoncewa. Wtedy będzie to możliwe - ze swadą stwierdził Jegor, odnosząc się do pytania, co musi mieć współczesny pięściarz w szczycie formy, aby dobrać się do skóry Ukraińcowi.

    Najciekawszy był jednak fragment rozmowy, której kontekst był bardzo współczesny, bo odnosił się do wspomnianej walki Usyka z Duboisem we Wrocławiu. Wówczas, po jednym z ciosów, Ukrainiec padł na matę ringu zgłaszając, że dostał nieprzepisowo "poczęstowany" uderzeniem poniżej pasa. Sytuację tak samo zinterpretował sędzia ringowy, dając mistrzowie sporo czasu, aby doszedł do siebie. I w dziewiątej rundzie to arcymistrz z Sewastopola znokautował potężnie zbudowanego Brytyjczyka. Odrzucony został także protest promotora Franka Warrena, który próbował dowieść, że Usyk symulował.

    Te sceny przypomniały Miechoncewowi wydarzenia sprzed 16 lat, gdy z Ukraińcem dzielił ring w Mediolanie.

    Kiedy ze mną walczył, cały czas upadał, jakbym uderzał go poniżej pasa, chociaż uderzałem pięściami w korpus. On jednak łapał się za miejsca, w które nie wolno było uderzać - powiedział Rosjanin dla TalkSport. - Uważam, że to haniebne. Tam, skąd pochodzimy, uważa się to za podły czyn. Widziałem jego inne walki i ludzie też narzekali. Weźmy na przykład jego walkę z Beterbijewem na igrzyskach olimpijskich, kiedy zaczął się trzymać za nerkę po zupełnie przeciwnej stronie
    twierdzi Jegor Miechoncew

    I kontynuował swój krytyczny wywód na temat Usyka: - On tak robi. To jego nawyk, a dla nas to haniebne. Cholera, nie masz dość upadków? Przynajmniej raz nie upadnij. Nie upadnij i nie udawaj. Ostatecznie to męski sport. Trzeba to przetrwać.

    Usyk: „To Iwan znokautował Dubois”. Żart ukraińskiego mistrza. [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
    Dwóch bokserów w ringu podczas intensywnej walki, jeden z pięściarzy zadaje mocny cios przeciwnikowi w nocy, a tłum w tle emocjonalnie śledzi pojedynek.
    Daniel Dubois - Ołeksandr UsykFoto OlimpikAFP
    Dwóch bokserów znajduje się w ringu otoczonym publicznością, jeden z zawodników stoi stabilnie, ubrany w fioletowe szorty, drugi upada na kolano, sędzia obserwuje przebieg walki.
    Ołeksandr Usyk w walce z Danielem DuboisemFoto OlimpikAFP
    Dwóch bokserów w intensywnej walce, jeden z nich wykonuje mocny prawy cios w głowę przeciwnika. Obaj zawodnicy mają na sobie rękawice i sportowe spodenki. Jasne oświetlenie sceny podkreśla dynamiczny charakter pojedynku.
    Jegor MiechoncewAlex Ogle AFP

