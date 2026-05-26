Oto co wydarzyło się po walce Usyka. To jeszcze nie koniec

Zakończenie pojedynku Ołeksandra Usyka z Rico Verhoevenem rozpaliło środowisko pięściarskie. Mark Lyson przerwał nawałnicę ciosów Ukraińca, "odwołując" Holendra z dalszej rywalizacji. Co jednak kontrowersyjne, stało się to już po gongu kończącym 11. rundę, dokładnie około sekundy.

Wydaje się, że sędzia popełnił błąd, a kickbokser złożył już oficjalne odwołanie. Nie wiadomo, czy zostaną podjęte jakiekolwiek działania. Verhoeven jest zdania, że w ogóle decyzja o przerwaniu była zła, a nie tylko jej moment. Podzieleni w tej sprawie są Anthony Joshua i Saul "Canelo" Alvarez, o czym pisaliśmy pod tym linkiem.

Nowe światło na sprawę złożył teraz jego trener Peter Fury. W rozmowie z kanałem iFL TV twierdzi, że spotkał arbitrem w drodze powrotnej z Egiptu do Europy.

- Sędzia Mark był ze mną w samolocie. Więc poszedłem do niego, bo tak właśnie powinno się rozwiązywać spory. Chciałem wiedzieć, dlaczego przerwał walkę po gongu. Walka mogła się rozstrzygnąć na punkty, albo Usyk mógł go znokautować. Ale sędzia popełnił błąd i to właśnie wywołało kontrowersje - zaczął szkoleniowiec.

Peter Fury: "Myślę, że sędzia zdał sobie sprawę z błędu"

Następnie zdradził, co rzekomo przekazał mu rozjemca z Liverpoolu.

Powiedział mi: „Peter, nie słyszałem gongu”. Odpowiedziałem: „cóż, wierzę ci, bo ja też nie słyszałem".

Tumult faktycznie był duży, bo publiczność rozemocjonowała się ofensywą czempiona z Symferopola, który nie miał za sobą najlepszych rund i wydawało się, że jest na "musiku", że może przegrać na kartach punktowych.

- Muszę przyznać, że uścisnęliśmy sobie dłonie i jest jak jest. Myślę, że Lyson zdał sobie sprawę, że popełnił błąd. Powiedział, że był tam, aby chronić zawodnika - zakończył 58-letni trener.

Usyk w ogóle nie chciał wchodzić w ten temat. Przyznał tylko krótko, że jego pracą jest boksowanie i że nie jest jego rolą pilnowanie czynników wpływających na zakończenie potyczki.

