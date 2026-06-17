Ostrzeżenie, zaraz 1:4 diamentu z Polski. Po dwóch rundach. I taki finał walki w PŚ

Drugie w tym roku zawody Pucharu Świata, w Guiyangu w Chinach, to jeden z ostatnich etapów przygotowań polskiej kadry do wrześniowych mistrzostw Europy - te odbędą się w Sofii. Zarazem to szansa na poprawienie notowań w rankingu World Boxing - będzie on miał kluczowe znaczenie w rywalizacji o igrzyska olimpijskie.

Tym razem Biało-Czerwoni wysłali do Chin mniej liczną drużyną niż do Brazylii. W kraju zostały m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska, poleciały zaś: mistrzyni świata z Liverpoolu Agata Kaczmarska oraz triumfatorka zawodów w Foz do Iguacu Emilia Koterska.

Ta ostatnia ma 19 lat, kolejne urodziny będzie obchodzić na początku sierpnia. I jest wielką nadzieją polskiego boksu na długie lata. Podobnie jak nieco lżejsza od niej Kinga Krówka, też zawodniczka z rocznika 2006, ale o trzy miesiące młodsza. Już w zeszłym roku w Liverpoolu była blisko strefy medalowej w MŚ, a pół roku wcześniej zaskoczyła w Brazylii - pokonując medalistkę olimpijską z Paryża.

Puchar Świata. Kinga Krówka ruszyła do walki w Guiyangu. Rywalka starsza o 13 lat

Kobieca kadra w Guiyangu na razie zachwyca: w strefie medalowej są już: Angelika Krysztoforska (48 kg), Agata Kaczmarska (75 kg) i Elżbieta Wójcik (+80 kg), a od razu znalazła się w niej Koterska (80 kg). Ona bowiem zacznie dopiero od półfinału. W czwartek swoją pierwszą walkę o ćwierćfinał stoczy Wiktoria Rogalińska (54 kg), a zacznie od 1/8 finału Natalia Kuczewska (51 kg). Dziś zaś zaczęła Kinga Krówka.

Kinga Krówka MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nastolatka z Gostynia też miała za sobą trudniejsze chwile, choćby podczas ostatnich młodzieżowych ME w Budapeszcie. Prowadziła po pierwszej rundzie z rywalką z Rumunii, a później w minutę "zarobiła" trzy ostrzeżenia, co skończyło się dyskwalifikacją. Nie jest bowiem z tych zawodniczek, które... przytakują sędziom i się do nich uśmiechają.

Dziś jej rywalką była doświadczona Szwajcarka Anna Jenni - nieco niższa, za to trochę bardziej masywna. I z dużymi inklinacjami ofensywnymi. Tyle że Krówka ją kontrowała, ładnie trafiała lewą. Ale też gdy dochodziło do zwarć, sędzia z Tajlandii Waraporn Behkee pokazywała Polce, że to ona fauluje: przytrzymuje rywalkę.

Po pierwszych trzech minutach wydawało się, że 19-latka z Gostynia musi prowadzić. A tymczasem trzech arbitrów punktowych wskazało na jej rywalkę. Sytuacja pogorszyła się w połowie drugiej rundy - Krówka otrzymała ostrzeżenie. Choć obie w podobnym stopniu klinczowały, to jednak postawa Polki nie spodobała się sędzi ringowej. Po dwóch rundach było 4:1 dla Jenni, jedynie Łotysz Leonids Hanevics w obu wskazał na Polkę.

Krówka musiała w ostatnich trzech minutach przekonać dwóch z trzech sędziów - tych, u których byłby remis, gdyby nie jej karny punkt. I przekonała właśnie dwóch: Kubańczyk i Kostarykanka wskazali na nią, a dodatkowo - przy remisie 28:28 - uznali, że Polka była lepsza.

Krówka wygrała więc 3:2, w piątek powalczy o strefę medalową z Saneh z Indii.

Puchar Świata w Guyiangu. Kategoria 65 kg - 1/8 finału

Kinga Krówka (Polska) - Anna Jenni (Szwajcaria) 3:2

Karty sędziów: *28:28, *28:28, 27:29, 27:29, 29:27.

Rundy: 2:3, 3:2, 4:1.

Kinga Krówka MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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