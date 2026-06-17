Ostrzeżenie, zaraz 1:4 diamentu z Polski. Po dwóch rundach. I taki finał walki w PŚ

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Trener Tomasz Dylak zabrał na Puchar Świata w chińskim Guiyangu siedem zawodniczek, w kraju zostały m.in. Julia Szeremeta czy Aneta Rygielska. A jego kadrowiczki zadziwiają - wszystkie wciąż są w grze, cztery zapewniły już sobie medale. Dziś w kategorii 65 kg do walki przystąpiła najmłodsza w ekipie - 19-letnia Kinga Krówka. Jej styl walki nie spodobał się sędzi w Tajlandii, swoje dołożyła jeszcze 32-letnia rywalka ze Szwajcarii. Polka potrzebowała radykalnej zmiany, po dwóch rundach przegrywała aż na czterech kartach. I dokonał się sędziowski cud.

article cover
Kinga Krówka awansowała do ćwierćfinału Pucharu Świata w Chinachscreen za Youtube/World Boxingmateriał zewnętrzny

Drugie w tym roku zawody Pucharu Świata, w Guiyangu w Chinach, to jeden z ostatnich etapów przygotowań polskiej kadry do wrześniowych mistrzostw Europy - te odbędą się w Sofii. Zarazem to szansa na poprawienie notowań w rankingu World Boxing - będzie on miał kluczowe znaczenie w rywalizacji o igrzyska olimpijskie.

Tym razem Biało-Czerwoni wysłali do Chin mniej liczną drużyną niż do Brazylii. W kraju zostały m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska, poleciały zaś: mistrzyni świata z Liverpoolu Agata Kaczmarska oraz triumfatorka zawodów w Foz do Iguacu Emilia Koterska.

Zobacz również:

Wiktoria Rogalińska powinna znaleźć się w półfinale Pucharu Świata, Ale w nim nie powalczy
Boks

Punkt karny Polki, liczenie rywalki. Dylak chwycił się za głowę. Została mistrzyni świata

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Ta ostatnia ma 19 lat, kolejne urodziny będzie obchodzić na początku sierpnia. I jest wielką nadzieją polskiego boksu na długie lata. Podobnie jak nieco lżejsza od niej Kinga Krówka, też zawodniczka z rocznika 2006, ale o trzy miesiące młodsza. Już w zeszłym roku w Liverpoolu była blisko strefy medalowej w MŚ, a pół roku wcześniej zaskoczyła w Brazylii - pokonując medalistkę olimpijską z Paryża.

Puchar Świata. Kinga Krówka ruszyła do walki w Guiyangu. Rywalka starsza o 13 lat

Kobieca kadra w Guiyangu na razie zachwyca: w strefie medalowej są już: Angelika Krysztoforska (48 kg), Agata Kaczmarska (75 kg) i Elżbieta Wójcik (+80 kg), a od razu znalazła się w niej Koterska (80 kg). Ona bowiem zacznie dopiero od półfinału. W czwartek swoją pierwszą walkę o ćwierćfinał stoczy Wiktoria Rogalińska (54 kg), a zacznie od 1/8 finału Natalia Kuczewska (51 kg). Dziś zaś zaczęła Kinga Krówka.

Kinga Krówka
Kinga KrówkaMARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Nastolatka z Gostynia też miała za sobą trudniejsze chwile, choćby podczas ostatnich młodzieżowych ME w Budapeszcie. Prowadziła po pierwszej rundzie z rywalką z Rumunii, a później w minutę "zarobiła" trzy ostrzeżenia, co skończyło się dyskwalifikacją. Nie jest bowiem z tych zawodniczek, które... przytakują sędziom i się do nich uśmiechają.

Dziś jej rywalką była doświadczona Szwajcarka Anna Jenni - nieco niższa, za to trochę bardziej masywna. I z dużymi inklinacjami ofensywnymi. Tyle że Krówka ją kontrowała, ładnie trafiała lewą. Ale też gdy dochodziło do zwarć, sędzia z Tajlandii Waraporn Behkee pokazywała Polce, że to ona fauluje: przytrzymuje rywalkę.

Zobacz również:

Agata Kaczmarska całkowicie zdominowała walkę z mistrzynię w Niemiec
Boks

Niemka wyliczona, trwał koncert mistrzyni z Polski. Dylak aż chwycił się za głowę

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Po pierwszych trzech minutach wydawało się, że 19-latka z Gostynia musi prowadzić. A tymczasem trzech arbitrów punktowych wskazało na jej rywalkę. Sytuacja pogorszyła się w połowie drugiej rundy - Krówka otrzymała ostrzeżenie. Choć obie w podobnym stopniu klinczowały, to jednak postawa Polki nie spodobała się sędzi ringowej. Po dwóch rundach było 4:1 dla Jenni, jedynie Łotysz Leonids Hanevics w obu wskazał na Polkę.

Krówka musiała w ostatnich trzech minutach przekonać dwóch z trzech sędziów - tych, u których byłby remis, gdyby nie jej karny punkt. I przekonała właśnie dwóch: Kubańczyk i Kostarykanka wskazali na nią, a dodatkowo - przy remisie 28:28 - uznali, że Polka była lepsza.

Krówka wygrała więc 3:2, w piątek powalczy o strefę medalową z Saneh z Indii.

Puchar Świata w Guyiangu. Kategoria 65 kg - 1/8 finału

Kinga Krówka (Polska) - Anna Jenni (Szwajcaria) 3:2

Karty sędziów: *28:28, *28:28, 27:29, 27:29, 29:27.

Rundy: 2:3, 3:2, 4:1.

Zobacz również:

Kacper Meyna na pierwszym planie, w tle z lewej strony prezydent RP Karol Nawrocki
Boks

Nawrocki pominął przyjaciela. Mistrz Polski reaguje: Nie musiałem odmawiać

Artur Gac
Artur Gac
Kinga Krówka
Kinga KrówkaMARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


Liga Narodów. Kanada - Holandia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja