Ołeksandr Usyk (25-0) pod koniec maja stoczył swój ostatni pojedynek bokserski. Jego rywalem w Gizie była legenda kickboxingu Rico Verhoeven. Holender nieoczekiwanie sprawił wiele problemów ukraińskiemu mistrzowi. Ostatecznie w 11. rundzie Usyk znokautował przeciwnika i pozostał niepokonahy na zawodowych ringach.

Miesiąc po walce Usyk oficjalnie ogłosił, że zrzeka się każdego z tytułów federacji WBA, WBC oraz IBF. Tym samym pojawiła się lawina spekulacji na temat przyszłości 39-latka. - Wciąż mam przed sobą "ostatni taniec" - podkreślał Usyk.

Co dalej z Usykiem? Ukrainiec potwierdza ws. przyszłości

Wielu kibiców liczyło na trylogię z Tysonem Furym, który w piątek będzie walczyć z Mariuszem Wachem, a następnie najprawdopodobniej z Anthonym Joshuą. Ukrainiec dwukrotnie pokonał "Króla Cyganów" i na trzecie starcie się nie zapowiada. Wszystkie tropy prowadzą do tego, że Usyk ostatni pojedynek stoczy w USA. "Jego celem zawsze było zakończenie legendarnej kariery ostatnimi walkami w Stanach Zjednoczonych, gdzie chce zostawić ostatni rozdział swojego bokserskiego dziedzictwa" - przyznał Siergiej Łapin, czyli jeden z najważniejszych członków teamu Ukraińca. Bardzo szybko ruszyła giełda nazwisk, a numerem jeden na niej jest Deontay Wilder.

Walka o tytuł Zuffa? To ciekawy pomysł. Czemu nie? Jeśli Dana White i Turki Al-Sheikh naprawdę chcą, żeby do tego doszło, jestem na to otwarty. Mój zespół obecnie o tym rozmawia

Ukrainiec podkreślił, że jest w treningu i kontynuuje swój plan. - Czekam i obserwuje, co się wydarzy - dodał. Tak więc wszystko zmierza ku temu, że Usyk w ostatniej - 26. walce w karierze - skrzyżuje rękawice z Wilderem. W boksie jednak nie ma pewności dopóki bokserzy nie wyjdą do ringu.

Usyk mówi o emeryturze. Oto jego plan

39-letni mistrz z Symferopola doskonale zna jednak swój plan na sportową emeryturę. Podzielił się nim w rozmowie z "FightHype". - Skupię się na byciu inwestorem, trenerem, członkiem zespołu. Planuję skupić się na biznesie i rodzinie - powiedział stanowczo o tym, co będzie robił po zakończeniu sportowej kariery.

39-latek chce pomagać ukraińskim sportowcom. - Nie tylko bokserom, ale także piłkarzom, zapaśnikom i innym. Wiem, że nasi sportowcy mają ogromny potencjał. Mam mnóstwo informacji i dobry zespół - zakończył.

Ołeksandr Usyk Kin Cheung East News

Głośno o walce Usyk - Verhoeven MOHAMMED SAAD AFP

Ołeksandr Usyk FAYEZ NURELDINE AFP





Ekaterina Antropova - najlepsze akcje w ćwierćfinale Ligi Narodów Polsat Sport