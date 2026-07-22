Ostatnia walka Usyka. Ukrainiec potwierdza ws. emerytury. Jasny plan

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Ołeksandr Usyk kilka tygodni temu pokonał Rico Verhoevena, a następnie zrzekł się wszystkich mistrzowskich pasów, które posiadał. Czy to oznacza, że jego kariera właśnie dobiega końca? W oddali pojawia się pomysł ostatniej walki na terenie USA. Ukrainiec udzielił właśnie dużego wywiadu, w którym potwierdza informacje ws. sportowej emerytury.

Usyk wprost ws. swojej sportowej emerytury
Usyk potwierdza ws. swojej sportowej emeryturyDAHAEast News

Ołeksandr Usyk (25-0) pod koniec maja stoczył swój ostatni pojedynek bokserski. Jego rywalem w Gizie była legenda kickboxingu Rico Verhoeven. Holender nieoczekiwanie sprawił wiele problemów ukraińskiemu mistrzowi. Ostatecznie w 11. rundzie Usyk znokautował przeciwnika i pozostał niepokonahy na zawodowych ringach.

Miesiąc po walce Usyk oficjalnie ogłosił, że zrzeka się każdego z tytułów federacji WBA, WBC oraz IBF. Tym samym pojawiła się lawina spekulacji na temat przyszłości 39-latka. - Wciąż mam przed sobą "ostatni taniec" - podkreślał Usyk.

Zobacz również:

Ołeksandr Usyk
Boks

Zabrał głos ws. emerytury Usyka. Nie widzi gotowości. "Nie zarabiał tyle"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Co dalej z Usykiem? Ukrainiec potwierdza ws. przyszłości

Wielu kibiców liczyło na trylogię z Tysonem Furym, który w piątek będzie walczyć z Mariuszem Wachem, a następnie najprawdopodobniej z Anthonym Joshuą. Ukrainiec dwukrotnie pokonał "Króla Cyganów" i na trzecie starcie się nie zapowiada. Wszystkie tropy prowadzą do tego, że Usyk ostatni pojedynek stoczy w USA. "Jego celem zawsze było zakończenie legendarnej kariery ostatnimi walkami w Stanach Zjednoczonych, gdzie chce zostawić ostatni rozdział swojego bokserskiego dziedzictwa" - przyznał Siergiej Łapin, czyli jeden z najważniejszych członków teamu Ukraińca. Bardzo szybko ruszyła giełda nazwisk, a numerem jeden na niej jest Deontay Wilder.

Walka o tytuł Zuffa? To ciekawy pomysł. Czemu nie? Jeśli Dana White i Turki Al-Sheikh naprawdę chcą, żeby do tego doszło, jestem na to otwarty. Mój zespół obecnie o tym rozmawia
powiedział Usyk w niedawnym wywiadzie dla "FightHype", który szeroko cytowany jest przez ukraińskie media.

Ukrainiec podkreślił, że jest w treningu i kontynuuje swój plan. - Czekam i obserwuje, co się wydarzy - dodał. Tak więc wszystko zmierza ku temu, że Usyk w ostatniej - 26. walce w karierze - skrzyżuje rękawice z Wilderem. W boksie jednak nie ma pewności dopóki bokserzy nie wyjdą do ringu.

Usyk mówi o emeryturze. Oto jego plan

39-letni mistrz z Symferopola doskonale zna jednak swój plan na sportową emeryturę. Podzielił się nim w rozmowie z "FightHype". - Skupię się na byciu inwestorem, trenerem, członkiem zespołu. Planuję skupić się na biznesie i rodzinie - powiedział stanowczo o tym, co będzie robił po zakończeniu sportowej kariery.

39-latek chce pomagać ukraińskim sportowcom. - Nie tylko bokserom, ale także piłkarzom, zapaśnikom i innym. Wiem, że nasi sportowcy mają ogromny potencjał. Mam mnóstwo informacji i dobry zespół - zakończył.

Zobacz również:

Tyson Fury, Anthony Joshua i Mariusz Wach
Boks

Głośny powrót Joshuy do ringu. Fury wmieszał Mariusza Wacha. Mówi o nokaucie

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Mężczyzna w białej marynarce i czarnej futrzanej czapce wykonuje gest trzema palcami prawej ręki, siedząc przy mikrofonie na tle niebieskiej ściany.
Ołeksandr UsykKin CheungEast News
Bokser z pasem mistrza świata i czapką z logo WBC trzyma wysoko ukraińską flagę w otoczeniu kamer i mikrofonów.
Głośno o walce Usyk - VerhoevenMOHAMMED SAADAFP
Bokser w pomarańczowej koszulce ćwiczy uderzenia, ma na dłoniach jasnożółte rękawice bokserskie, a w tle znajduje się niebieskie, rozmyte światło.
Ołeksandr UsykFAYEZ NURELDINEAFP


Ekaterina Antropova - najlepsze akcje w ćwierćfinale Ligi NarodówPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja