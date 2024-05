Ostatnia deska ratunku dla Usyka. Chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Ołeksandr Usyk stoczył w minioną sobotę z Tysonem Furym walkę godną miana "pojedynku stulecia". Tym samym Ukrainiec został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, choć wiele wskazuje na to, że nie nacieszy się tym tytułem zbyt długo. Szuka on jednak luki w zasadach federacji IBF, a pomocną dłoń wyciągnął do czempiona sam prezydent tej prestiżowej organizacji bokserskiej, Daryl Peoples, cytowany przez "Markę".