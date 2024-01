Ostatni rywal Tomasza Adamka aresztowany. Postawione poważne zarzuty

6 października 2018 roku Tomasz Adamek został pozbawiony złudzeń o możliwości odbycia jeszcze jednej próby dojścia do pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej. Walka w Wintrust Arenie w Chicago zakończyła się nokautem w drugiej rundzie. Już w pierwszej czterdzieści kilogramów cięższy od Polaka Jarrell Miller wstrząsnął naszym rodakiem ciosem na wątrobę, a chwilę później dokończył dzieło zniszczenia. Po tym pojedynku "Góral" już nie pojawił się w ringu.

Przez niecałe sześć lat po tych wydarzeniach Miller zawalczył pięciokrotnie. Po wygranej nad Bogdanem Dinu w listopadzie 2018 r. miał aż 3,5-roczną przerwę z powodu wykrycia w jego organizmie dopingu. Wrócił między liny w czerwcu 2022 r., wygrał z Arielem Estebanem Bracamonte, Derekiem Cardenasem i Lucasem Browne, co doprowadziło go do występu na ostatniej głośnej medialnie gali w saudyjskim Rijadzie.