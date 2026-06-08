Ostatni krok przed hitem Fury'ego. Niepokonany wchodzi do gry. Zaskoczenie

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Nowy kandydat do sierpniowego "tańca" dla Tysona Fury'ego. Wydaje się, że to ten stojący na "pole position" do konfrontacji z "Królem Cyganów". Jeden z portali wskazał konkretne nazwisko, które może zaskakiwać. To pięściarz niepokonany, plasujący się wysoko w rankingach, ale z drugiej strony niemający żadnych głośnych rywali w CV. To ma być definicja ringowego "zrzucania rdzy" dla faworyta.

Tyson Fury i Ołeksandr Usyk podczas wymiany ciosów w walce bokserskiej, 21.12.2024 r.
Tyson Fury w walce z Ołeksandrem Usykiem, 21.12.2024 r.Nick PottsEast News

Tyson Fury i Anthony Joshua mają zmierzyć się ze sobą dopiero jesienią, najpewniej w listopadzie, bo "AJ" chciał jeszcze przed "Królem Cyganów" walki mającej pomóc "zrzucić rdzę". W grudniu nie miał wysoko zawieszonej poprzeczki z Jake'iem Paulem, a następnie przeżył osobisty dramat - brał udział w wypadku, w którym zginęły dwie osoby z jego sztabu trenerskiego.

Pięściarz z Watfordu nie chciał więc od razu iść na głęboką wodę. Wybrał Albańczyka Kristiana Prengę. Wielu kibiców wręcz wyśmiało tę decyzję, określając ją mało ambitną. Wygląda jednak na to, że jego przyszły oponent z prestiżowej "bitwy o Anglię" może wybrać podobnie.

Tyson Fury rozmawia z Hysą. Wiele razy z nim sparował

Według portalu boxingnewsonline.net, faworytem do skrzyżowania rękawic z "The Gypsy Kingiem" jest... również Albańczyk, 41-letni Nelson Hysa. Legitymuje się groźnie wyglądającym rekordem 24-0 (22 KO), więc ma status niepokonanego, ale nazwiska jego oponentów nie są szeroko znane. Walczył z rodakami, Niemcami, Brytyjczykami, Szwajcarem. Nie ma w CV nikogo spoza naszego kontynentu. Ostatnimi pięcioma jego rywalami byli Abel Pesut, Patrick Korte, Edwin Castillo, Yonny Molina, Todorche Cvetkov.

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Podobnie zresztą jest ze wspomnianym Prengą, który ma w bilansie 20-1 (20 KO).

Hysa jest uważany za główną opcję, choć nic jeszcze nie jest przesądzone
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"Albański orzeł" jeszcze nie ma podpisanej umowy, ale z pewnością w osiągnięciu porozumienia nie będzie mu przeszkadzał fakt, że jest sparingpartnerem Fury'ego, a w zeszłym roku związał się z Queensberry Promotions. Czyli obaj mają tego samego promotora, Franka Warrena. To skraca i tak niedaleki dystans między stronami.

Hysa w sierpniu 2003 r. zdobył brązowy medal na ME Juniorów w Warszawie. Przez lata był ważną postacią w swoim kraju w boksie amatorskim. W 2022 r. przeszedł na zawodowstwo. Obecnie jest sklasyfikowany na 5. miejscu w rankingu WBA i na 11. miejscu w rankingu WBO (w wadze ciężkiej).

Konfrontacja miałaby się odbyć 1 sierpnia w Dublinie.

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Tyson FuryMOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
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