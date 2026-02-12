Ostatecznie potwierdzają się doniesienia ws. Szeremety. To już oficjalne

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Już od jakiegoś czasu pojawiały się pogłoski, wedle których Julia Szeremeta miałaby nie poprzestać na boksie, a - po zdobyciu olimpijskiego złota - zająć się jeszcze czymś innym. Teraz doniesienia znajdują ostateczne potwierdzenie, i to z ust samej zainteresowanej. Gdy padło w jej kierunku to jedno pytanie, bez wahania odpowiedziała "tak". I wyjaśniła powody swojej decyzji.

Młoda kobieta z długimi, prostymi włosami, niebieskimi oczami i delikatnym makijażem, uśmiechnięta, w tle ciemna ścianka z napisem.
Julia SzeremetaMarcin Solarz/FotoPykNewspix.pl

Zdobycie medalu olimpijskiego wiązało się dla Julii Szeremety nie tylko z wielką satysfakcją i sportowym prestiżem, ale także z czymś bardziej materialnym i namacalnym. Po powrocie z Paryża podarowano jej dodatkowo 25 tysięcy złotych z urzędu miasta, 75 tys. premii od ministerstwa, samochód i 100 tys. od Polskiego Związku Bokserskiego, a także obraz, voucher na wakacje i 200 tys. od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zaoferowano również diament od sponsora, lecz pięściarka długo nie była w stanie odebrać nagrody. Uczyniła to dopiero niedawno, w styczniu. A teraz w mediach społecznościowych firmy pojawiło się nagranie z uhonorowaną cennym przedmiotem Julią w roli głównej.

Niestety, nie mogłam wcześniej tutaj dotrzeć, cały czas byłam w rozjazdach. Ale udało się
- oświadczyła Szeremeta.

To nie wszystko. Po sieci krąży jeszcze jedno wideo, na którym na pierwszym planie widać naszą wicemistrzynię olimpijską w boksie. W materiale potwierdza ona coś, o czym spekulowano już od jakiegoś czasu.

Zobacz również:

Maja Włoszczowska, Kacper Tomasiak. Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Skoki Narciarskie

To w jej ramionach utonął Tomasiak po odbiorze medalu. Usłyszał od niej jedno

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Julia Szeremeta w MMA? Już wszystko jasne, sama ogłasza

    Rok temu trener Tomasz Dylak wyjawił Arturowi Gacowi z Interii Sport, że Julia Szeremeta otrzymała oficjalną propozycję walki freak-fightowej za duże pieniądze. Długo się nie zastanawiała i ją po prostu odrzuciła.

    "Menedżer wysłał już taką konkretną propozycję z jednej z federacji freakowych. Dokładnie były podane pieniądze, z kim ma walczyć i kiedy, jaka formuła i tak dalej... I odbyło się to tak, że ja zobaczyłem tę ofertę, a Julka już wiedziała, jaka będzie odpowiedź. Nawet nie było tak, że chciała dyskutować. Po prostu mi pokazała, zobaczyłem szczegóły, sama powiedziała 'nie' i koniec. Decyzja została podjęta tak naprawdę w ciągu 10 sekund i wróciliśmy do innej rozmowy" - wyjawił szkoleniowiec.

    Inaczej ma wyglądać podejście Szeremety do walk w MMA. Tu nie ma już kategorycznego sprzeciwu. Przed kilkoma miesiącami zadeklarowała, że co prawda teraz skupia się tylko na boksie, lecz w przyszłości nie wyklucza pewnego zwrotu akcji i innego kierunku.

    "Na razie, do igrzysk olimpijskich, moim celem jest boks olimpijski. Później boks zawodowy, a może kiedyś również MMA" - przekazała Radiu Gdańsk.

    Teraz wszystko się potwierdza, i to znów dzięki deklaracji samej pięściarki. Odpowiedziała ona na kilka szybkich pytań w stylu "Q&A", a nagranie to dokumentujące pojawiło się na społecznościowym profilu Legalnych Bukmacherów.

    Gdy Julia Szeremeta usłyszała pytanie, czy po zdobyciu złota olimpijskiego chciałaby spróbować sił w MMA, nie wahała się ani chwili. "Tak. Lubię bardzo kopać, trenowałam wcześniej siedem lat karate i też do tego mnie ciągnie. I na pewno to byłoby coś innego jeszcze potrenować zapasy" - nie pozostawiła wątpliwości.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak na podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026
    Skoki Narciarskie

    Wypalił o dyskwalifikacji Polski po medalu dla Tomasiaka. Brzmi jak koszmar

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporciePolsat Sport
    Julia Szeremeta
    Julia SzeremetaMUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCYAFP
    Młoda kobieta o długich, prostych włosach, patrząca przed siebie z neutralnym wyrazem twarzy, nosi delikatny naszyjnik i czarny top na ramiączkach, w tle ciemna, rozmyta grafika.
    Julia SzeremetaKrzysztof RadzkiEast News
    Mężczyzna w ciemnym garniturze i jasnej koszuli stoi obok kobiety w czarnej sukience na tle ścianki z logotypami i napisem '2024'. Oboje uśmiechają się, sprawiają wrażenie uczestników oficjalnego wydarzenia.
    Tomasz Dylak i Julia Szeremeta Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja