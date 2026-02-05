Nie żyje Marian Kasprzyk, legendarny polski pięściarz, mistrz olimpijski z Tokio (1964) i brązowy medalista igrzysk w Rzymie (1960). Odszedł 2 lutego w swoim bielskim mieszkaniu. Miał 86 lat. Pogrzeb odbędzie się 9 lutego w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej o godzinie 14.00. Mszę świętą poprzedzi różaniec. Wybitny sportowiec spocznie na cmentarzu parafialnym obok ukochanej żony, zmarłej w 2001 roku, Krystyny.

Udział w uroczystościach zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Bokserskiego, Beskidzkiej Rady Olimpijskiej, a także władz miasta. Można spodziewać się również grona przyjaciół i kibiców Mariana Kasprzyka.

We wzruszających słowach żegna go Zbigniew Raubo, dziś trener, a niegdyś wielokrotny mistrz Polski w boksie. Po raz pierwszy spotkali się w 1977 roku w klubie Górnik Pszów. Raubo trafił wówczas pod trenerskie skrzydła Kasprzyka, a współpracę wspomina bardzo dobrze. Opowiada też o głębokiej wierze znakomitego zawodnika. W pewnym momencie pada nawet nazwisko Karola Nawrockiego.

Wyjątkowy gest Mariana Kasprzyka. Oto co podarował Karolowi Nawrockiemu i nie tylko

"Ostatnie może 30 lat to jego głęboka wiara. To nie było tak, że umierał i poszedł do kościoła. To nie było na chwilę, że jak trwoga, to do Boga. On od lat był człowiekiem głęboko wierzącym" - tak w "Super Expressie" o Marianie Kasprzyku mówi dziś Zbigniew Raubo.

Ostatnie lata, po śmierci żony, to był obraz człowieka mocno wierzącego. Mimo że żona umarła, on nie obraził się na Boga

Symbolem wiary były też własnoręcznie plecione przez Mariana Kasprzyka różańce. Jeden z nich sprezentował zresztą nawet dziennikarzowi Interii Sport, Arturowi Gacowi, który zabrał podarunek na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Okazuje się, że podobny przedmiot w swojej kolekcji mają Zbigniew Raubo i... Karol Nawrocki.

"[Marian Kasprzyk] robił różańce, mam taki od niego. Prezydent Karol Nawrocki też ma taki różaniec" - zdradza nieznany opinii publicznej fakt Raubo.

Nawrocki, jeszcze zanim został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, sam przez wiele lat trenował boks i wciąż jest mocno związany ze środowiskiem pięściarskim. Dość powiedzieć, że na jego zaprzysiężeniu w sierpniu zeszłego roku obecni byli m.in. dwukrotny mistrz świata wagi junior ciężkiej Krzysztof Głowacki oraz brązowy medalista olimpijski Wojciech Bartnik.

Z kolei Zbigniew Raubo gościł w Belwederze dosłownie kilka dni później, o czym zrobiło się głośno, wszak tak osobliwej wizyty w pałacu przy Belwederskiej do tej pory raczej nie było. Prezydent zaprosił wówczas trenera do siebie, by ten udzielił kilku sportowych rad młodszemu synowi, Antoniemu.

"Prezydent poprosił mnie, czy bym nie przyszedł na trening z małym Antkiem. Zgodziłem się i tyle. Ja tam nie robię z tego żadnej sensacji, bo mały Antek to taki sam dzieciak jak miliony innych. A to, że miejsce szczególne i dzieci prezydentów nie można tak sobie spotkać na sali... Byłem pobawiliśmy się, a kiedy będę następnym razem? Nie wiem. To też jest uzależnione od wielu, wielu czynników. Na razie był taki epizod, a kiedy będzie następny, tego nie wiem" - podsumował wówczas dla Interii Sport wizytę szkoleniowiec.

Marian Kasprzyk Klag East News

Trener Zbigniew Raubo kiedyś był klasowym pięściarzem, a teraz charyzmatycznym szkoleniowcem boksu Wojtek Laski East News

Prezydent RP - Karol Nawrocki Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

