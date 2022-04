Osleys Iglesias vs Isaac Chilemba walką wieczoru gali Polsat Boxing Promotions

Osleys Iglesias przebojem wdarł się na polską scenę pięściarską. Fenomenalny Kubańczyk, który w swojej ojczyźnie wynikami ustępował jedynie dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu Arlenowi Lopezowi, na ringu Polsat Boxing Promotions zadebiutował w grudniu ubiegłego roku. Tamta walka, podobnie jak pojedynek z lutego 2022 r., zakończyła się błyskawicznym zwycięstwem Iglesiasa.

W swoim drugim starciu pod szyldem PBP Kubańczyk zgarnął wakujący pas młodzieżowego mistrza świata federacji IBO w wadze super średniej. 27 maja w Lublinie stawką walki Iglesiasa będą dwa kolejne trofea tej samej kategorii wagowej: IBO International oraz WBA Intercontinental. Dla pięściarza deklarującego chęć uzyskania polskiego obywatelstwa, pojedynek z Isaackiem Chilembą to skok do naprawdę głębokiej wody. Pochodzący z Malawi trzydziestotrzylatek stoczył na zawodowych ringach aż 37 pojedynków, z których wygrał 26. Wśród jego rywali wymienić można takie gwiazdy, jak mistrz świata w wadze półciężkiej federacji WBA, IBF oraz WBO - Sergiej Kowaliow, były czempion wagi junior ciężkiej federacji WBC - Tony Bellew czy były mistrz świata organizacji WBO w wadze półciężkiej - Eleider Alvarez. Lista doskonale znanych przeciwników Chilemby jest znacznie dłuższa, bo obejmuje także takie nazwiska, jak Maksym Własow, Aleksander Kubich czy Denis Graczow. Ewentualne zwycięstwo Iglesiasa nad tak renomowanym pięściarzem, co Chilemba z pewnością zaowocuje pokaźnym skokiem w bokserskich rankingach.

Na ringu w Lublinie swoje umiejętności zaprezentują także inni znani pięściarze, tacy jak Nikodem Jeżewski czy Konrad Kaczmarkiewicz. Słynąca z pracy z młodzieżą grupa Polsat Boxing Promotions już wcześniej ogłosiła, że w hali Globus wystąpią również utalentowani Miłosz Grabowski oraz Remigiusz Runowski. Wytchnieniem między emocjonującymi pojedynkami będzie występ muzyczny czołowego polskiego rapera i producenta muzycznego - Grubsona, który w dorobku ma złote i platynowe płyty oraz miliony odtworzeni swoich utworów w internecie.

Kolejne szczegóły gali Polsat Boxing Promotions 7 będą ujawniane w każdy czwartek w magazynie sportów walki "Koloseum", transmitowanym w sportowych kanałach Polsatu.

Bilety na galę Polsat Boxing Promotions 7 kupować można w serwisie Biletyna.pl. Wszystkie informacje na temat majowej gali dostępne są w portalu Polsatsport.pl.