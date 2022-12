Oskarżona, że urodziła się mężczyzną. Była mistrzyni świata kończy karierę!

Alejandra Jimenez "urodziła się jako mężczyzna"

Z kolei Carlette Ewell , którą Jimenez znokautowała już w pierwszej rundzie w kwietniu 2017 roku, zdradziła jej zdaniem tajemnicę rywalki i wyjawiła, że ta urodziła się jako mężczyzna . Po tych rewelacjach o transpłciowości Jimenez postanowiła nie wracać już do boksu i zakończyła karierę . Była mistrzynią świata wagi ciężkiej oraz przez chwilę w super średniej.

Sama Jimenez wydała obszerne oświadczenie, w którym tłumaczy decyzję o odwieszeniu rękawic. "Podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu, żegnam się z boksem zawodowym. Niestety, nie z powodów, dla których bym chciała i nie w czasie, w którym bym chciała. Niestety, nasz sport jest otoczony przez wielu ludzi, którzy go brudzą, zanieczyszczają oraz niszczą marzenia i kariery wielu sportowców. (...) Nie mogę pozwolić, aby to się dalej działo. Seksizm, homofobia i niesprawiedliwości nadal są przemilczane i idą w zapomnienie z powodu strachu, ignorancji, a nawet zwyczajowego pozwalania na to tym, którzy prowadzą ten sport" - napisała Jimenez.