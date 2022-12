Oskarża rywala o doping. "Widzę tylko dwie opcje takiej decyzji"

Boks. Gervonta Davis o swoim rywalu

- Widzę tylko dwie opcje takiej decyzji Garcii. Jeśli stosujesz doping, robisz to cyklami. Widać teraz jest na cyklu i dlatego tak naciskałem na wyrywkowe badania organizacji VADA. Doping to może być jeden z powodów. Innym może być waga. Być może nie chce zmuszać organizmu do zbijania kilogramów dwa razy w krótkim okresie i woli zostać w normalnej wadze, by zejść tylko na walkę ze mną. Stawiam jednak na doping, gdyż wydaje się dużo większy niż był przez te wszystkie lata - powiedział "Czołg" Davis.